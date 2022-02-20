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剛考上公職...他因「1句話」遭長官狠釘 網一看搖頭：想翻身難了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨，自己剛進公家機關工作，沒想到卻因一句話，就被主管釘爆。圖／ingimage
一名網友發文抱怨，自己剛進公家機關工作，沒想到卻因一句話，就被主管釘爆。圖／ingimage

被譽為是「鐵飯碗」的公職，一直給人穩定高薪的印象，因此總是吸引不少民眾搶著報考。然而，近日就有一名網友發文抱怨，自己剛進公家機關工作，沒想到卻因一句話，就被主管釘爆，掀起大批網友熱議。

該名男網友在《Dcard發文表示，去年剛進公家機關工作，日前課長問他「這工作做的怎麼樣？還可以接受吧？」原PO半開玩笑回答「工作要做不完了囉，哈哈」。

豈料氣氛突然冷掉，課長聽完臉色大變，還要求原PO調紙本資料和會議紀錄等表單，儘管原PO不斷改口「沒有啦，我開玩笑的而已」，但課長仍堅持看完所有資料，還將其他同事都約談問過一遍，並說「你們把全部資料都調出來，看有沒有人不合規定惡意叫新人簽章」。

而這也讓原PO被整個部門同事排擠，不禁嘆道「我終於知道公家機關為何考國文的原因了，長官都認真魔人，說話都要字字計較，一點玩笑都開不起，連說話陳述也不能錯任何一字，我新人而已有必要這樣釘我嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「話不能亂說，玩笑不能亂開，你的人生學到了很重要的一課」、「長官跟你又不熟還開玩笑被釘正常啊，就是新人常常犯開玩笑的毛病，職場不熟不要亂開會出事的」、「新人到職場最重要的就是觀察職場文化，幽默跟白目往往只有一線之隔」、「被排擠活該吧，你這樣說等於在暗示其他同事把事情都給你，離職吧，沒前途了」、「你已經被黑掉了，職場上被黑的，想翻身，難了...職場真的別耍白目」。

考公職 職場 Dcard

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