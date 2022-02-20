延畢男頻收台積電面試邀約超狐疑 內行人見職位秒懂

「護國神山」台積電是不少股民矚目投資的焦點，就連許多職場新鮮人也嚮往有朝一日能夠進入裡頭工作，不過有一名男網友在《Dcard》貼文寫道，自己就讀的不是前段國立大學而且又延畢，沒想到日前竟然收到兩次台積電主動寄給他的面試邀約，讓他相當狐疑。貼文一出，就有過來人幫忙解答疑問。

原PO表示，自己沒有做專題而且又延畢，讀的不是前段國立大學，也沒讀研究所，卻收到兩次台積電面試邀約，讓他很驚訝。從原PO貼出的面試邀約截圖可看到，面試職務名稱是「F15B Module Associate Engineer」，內文寫道「我們在台積電的人才庫中發現您的學經歷與本公司正在招募的職務之所需有相符之處，特此誠摯邀請您撥冗參加遠端面試」。

原PO對此向鄉民們求助，「有人也是國立中、後段大學收到面試邀約的嗎？有真的面試上的嗎？面試大概會問什麼然後怎麼回覆？有人知道我這個職缺的工作內容嗎？」

不少人看了紛紛幫忙解答，「這職務不用國立，私立也會收到。幫設備工程師輪大夜班，做工程師和助理工程師的工作，但領比較低的薪水」、「MAE很好上的，連私立科大都會上」、「這職缺是正常人都能應徵」、「連我這私立管理學院畢業都能面試技術員了！面試跟錄取是兩回事，據說台積也很挑」、「近年新出的職務名稱叫做模組副工程師（MAE)」。