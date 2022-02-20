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延畢男頻收台積電面試邀約超狐疑 內行人見職位秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電是不少人心目中的「護國神山」。圖／聯合報系資料照
台積電是不少人心目中的「護國神山」。圖／聯合報系資料照

「護國神山」台積電是不少股民矚目投資的焦點，就連許多職場新鮮人也嚮往有朝一日能夠進入裡頭工作，不過有一名男網友在《Dcard》貼文寫道，自己就讀的不是前段國立大學而且又延畢，沒想到日前竟然收到兩次台積電主動寄給他的面試邀約，讓他相當狐疑。貼文一出，就有過來人幫忙解答疑問。

原PO表示，自己沒有做專題而且又延畢，讀的不是前段國立大學，也沒讀研究所，卻收到兩次台積電面試邀約，讓他很驚訝。從原PO貼出的面試邀約截圖可看到，面試職務名稱是「F15B Module Associate Engineer」，內文寫道「我們在台積電的人才庫中發現您的學經歷與本公司正在招募的職務之所需有相符之處，特此誠摯邀請您撥冗參加遠端面試」。

原PO對此向鄉民們求助，「有人也是國立中、後段大學收到面試邀約的嗎？有真的面試上的嗎？面試大概會問什麼然後怎麼回覆？有人知道我這個職缺的工作內容嗎？」

不少人看了紛紛幫忙解答，「這職務不用國立，私立也會收到。幫設備工程師輪大夜班，做工程師和助理工程師的工作，但領比較低的薪水」、「MAE很好上的，連私立科大都會上」、「這職缺是正常人都能應徵」、「連我這私立管理學院畢業都能面試技術員了！面試跟錄取是兩回事，據說台積也很挑」、「近年新出的職務名稱叫做模組副工程師（MAE)」。

還有面試過的人分享經驗，「MAE我這私校學店都收到了，也面試完了，工時12小時基本，學士基本價，3-5年才可能破百」、「我今天剛面試完，面試的人問我可不可以再介紹朋友來面試？還跟我留了朋友的姓名電話。面試過程就是要你介紹自己、聊下現在的工作，最後解釋薪資和工作項目」。

一名網友日前收到兩封台積電寄的面試邀約。 圖／翻攝自Dcard
一名網友日前收到兩封台積電寄的面試邀約。 圖／翻攝自Dcard

台積電 面試

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