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女子工傷截肢批雇主消極 業者：協助支付50萬元

中央社 / 高雄19日電

苗栗縣1名女工因工傷截肢，指控雇主事後態度消極，還遭酸言稱截肢「不嚴重」。公司謝姓少東說，已協助給付看護、醫藥、義肢費用，薪資也有每月支付，已花費約新台幣50萬元。

苗栗縣王姓女工日前發生工安意外遭截肢，她18日接受媒體採訪時指出，事故發生後，主管到醫院探視，拿1萬元慰問金，言語間反而像質疑她操作失誤；她提調解及賠償，公司也只提10萬元；出院時，老闆娘還說「截肢而已不嚴重，裝個義肢就能走了」，令她更受創。

事發公司負責人有10多間公司設於高雄，位於高雄的通運公司謝姓少東今天接受中央社記者電訪時表示，王女出事後，自己非常心疼，絕對沒有不管不顧、冷言冷語或霸凌情況。

他澄清，在網路上遭受抨擊的「只是截肢而已」言詞，是因為王女剛受傷時候情緒波動較大，才會鼓勵她「就算截肢，裝上義肢還是可以走」，要她不要再胡思亂想。

謝姓少東表示，公司秉持「既然發生了就會盡量把她照顧到好」的想法，幫王女找看護，也協助支付看護、醫藥、義肢費用，薪資也照原來的全薪每月支付，共花費約50萬元；王女康復後，會再安排回到公司工作，屆時會依她的身體情況調整職位。

至於與王女調解情況，謝姓少東說明，因為先前調解時王女要求賠償2000萬元，金額太高，公司沒有辦法立刻支付，所以才會延到過年後，希望經會計詳細評估以後再行調解。

面對媒體頻繁找上門詢問王女情況，謝姓少東指出，接下來會聘請律師，由律師統一發布聲明稿說明情況，並處理後續法律程序。

義肢 看護 薪資

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