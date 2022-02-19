文組碩士畢業生想進科技業 網嘆：薪水還是不如工程師

畢業季即將來臨，許多大學畢業生開始尋找工作機會，近期網上有許多羨慕科技業高薪的貼文，也間接影響社會新鮮人的選擇。一名女大生在「Dcard」發文，表示自己是文組生，不知道是否能搭上科技業的就業潮，引起眾人熱議。

原PO提到，她是文組的碩士生，今年即將畢業，身旁親友給了很多就業意見，告訴她科技業機會多、薪水也比較多，要她往這個方向發展，但卻讓她越聽越迷網。原PO表示，正逢年後轉職潮，在網路上有看到很多職缺，「但我還持續在面試與等待的無限輪迴中」，因此想要詢問網友們的經驗與建議。

許多網友認為文組生要在科技業領高薪不太可能，「科技業薪水多的只有工程師」、「當初要選文組現在又想來賺科技業的錢，你以為天下有這麼美好的事」、「文組去科技業也是沒有工程師錢多，如果我當工程師領跟行政一樣的錢，我也會不爽」。

也有網友建議原PO，「考公務員比較實在」、「我有朋友藝術大學畢業，現在做外商網通公司的PM，給妳參考」、「竹科文組還是有很多工作機會，薪水當然不能跟工程師比，但科技業起薪真的比其他行業多，年終也比較好」、「我在科技業裡面的公關部門工作，其實文組還是可以進入科技業的」、「我是文組出來的，在科技業當採購」。