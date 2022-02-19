大學畢業到「手搖飲店當正職」他不解 網貼薪資秒懂：贏一堆人

學生時期就讀的科系，可能就此決定了未來職涯走向，不過世界上的工作有千萬種，很多人會猶豫要以「錢」還是「興趣」優先，但只要是正當賺取薪水，都值得尊敬。近日有一名網友指出自己同學大學畢業後在飲料店當正職，不懂那為什麼還要先念大學，引起網友熱議，也有人貼出飲料店薪水，表示「贏許多工作了！」。

一名網友在PTT八卦版以「大學畢業去搖飲料」發文，表示最近發現某個高中同學大學畢業後，現在在知名手搖飲店當正職，他強調不是說在手搖飲上班不好，只是有一種如果要在手搖飲店上班，那幹嘛讀大學的感覺，只要國中畢業就可以做了。

他也指出，一堆人念大學只是因為大家都念，自己沒念感覺就輸人一截，但其實很多人根本不需要念大學，他也再次聲明，沒有覺得搖飲料是不好的工作，「只是感覺台灣有高等教育氾濫的問題」。

此文一出馬上引起網友熱議，「你現在才有感覺嗎」、「讀書不一定要為了工作啊」、「有規定不能念完再搖飲料？」、「台灣高等教育就是個笑話」、「怎麼了嗎？大學又不是職訓所」、「那念到博士去炸雞排的怎麼辦」、「人家說不定被動收入很多」。

也有人認為飲料店薪水已經贏很多職業，「大學畢業行政薪水超低，技能類反而夠更賺」、「我高中打工的店一天賣出900杯，平均40元來算，一天資產快四萬，搞不好他最近有想法去其他國家做，賺到你夢寐以求的水平」、「飲料店比一堆文組工作還多錢啊」、「想到2018年底換工作時面試了內湖一家設備外商，對方開28K的芭樂價還要二面，回家看到巷口飲料店徵人還有32K-35K，當下真的想說不如去搖飲料勒」。

網友也指出，已經當正職，未來可以是店長，記得店長好像有五萬左右。也有人回文表示，該家飲料店正職員工的薪水已經有34K了，贏很多辦公室行政，也比一堆銀行櫃員薪水還高，而且不用上班上到爆肝，也不用拉業務，在文組中已經是算不錯了。