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國小學歷年逾50婦女二度就業 網推「這工作」賺得比你們多
日前一名網友在Dcard發文表示，現年54歲的媽媽在工廠當作業員2、30年，最近被老闆娘針對，兩人大吵後，媽媽便離職了，目前正著手尋找新工作。原PO母親僅有國小學歷，但很多工作都要求至少要高中畢業，到就業服務站卻發現工作實際都未達最低薪資。因此向網友詢問，哪些工作可提供二度就業婦女機會。
原PO母親因尚未存到足夠的退休金，子女也有自己的貸款要繳，因此需要再找一份新工作維持生活。原PO一開始想替母親找全聯的工作，卻發現歡迎二度就業婦女的全聯，也要有高中學歷才能應徵，連就業服務站許多工作的實際薪水也未達最低薪資標準。所以上網發文詢問有哪些能接受二度就業婦女工作機會。
網友們也對此提出許多想法，「清潔工呢？我看我們大樓來打掃的叔叔阿姨年紀都很大」、「去上政府的保母課程，全職保母比你們賺得多」、「我媽也是最近換工作，半天就找到了。你可以去看看所在區域的臉書社團有沒有在徵人，一些組裝上的工作應該比較沒有學歷限制」、「好市多 、全家便利商店二度就業，歡迎妳～」、「如果往早餐店找呢」、「叫你媽自己做個東西賣，其實收入還蠻可觀的。我媽以前就是家庭主婦，我們三個小孩都大了也成家立業，我媽無聊到居然在62歲時看電視學做魚丸，還給他賣出名堂。一個月營業額也有15萬左右淨賺大約4-6萬可以參考看看」。
許多網友提議可以從事居服員工作，「居服員滿多阿姨輩的任職，時薪又200以上，的確是不錯的選擇。但排班的部分也不能說是完全自由，必須把下個月無法排班的時間，告訴居督員再由居督員排班」、「可以去做長照2.0的居服員，如果接的案多的話有機會到7萬」。
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