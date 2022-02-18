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女員工受傷慘被截肢 老闆超扯安慰「不嚴重啦」：穿義肢就能走

進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急未開專家會議

苗栗女子工傷遭截肢 高市府：將派員到總公司勞檢

中央社 / 高雄18日電

苗栗一名擔任包裝工的王姓女子因安全裝置紅外線未正常感應，腳被貨物輾過、遭截肢。高市府表示，應由事發地主管機關處理，但將派員到高雄總公司勞檢、要求負起雇主責任。

高雄市無黨籍議員黃捷今天在臉書貼文表示，接獲苗栗縣無黨籍議員曾玟學通知，苗栗發生一件駭人聽聞的工傷事件。擔任包裝工的王姓女子因安全裝置紅外線未正常感應，腳被運轉的1100公斤貨物直接輾過、遭到截肢；且王姓女子也曾因工作環境未盡工安保護責任，被堆高機意外撞斷門牙。

黃捷說，事後資方不但沒檢討工安防護的問題，也不願意給職災報告書，甚至對著王姓女子嗆聲「截肢不嚴重」，只願意賠償新台幣10萬元，相當冷血。並瞭解到資方總公司設在高雄。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀接受中央社記者電訪表示，依據勞檢分工原則，應由勞務提供地的主管機關處理、進行開罰或實施職業災害檢查。但若受傷勞工設籍在高雄，高市府也會對個案提供醫療或相關權益的協助。

皮忠謀也表示，勞工局將派員到位在高雄的總公司實施工安勞檢，並督促善盡雇主職災補償責任。也會加強瞭解這起工安事件的發生經過與原因，並會對高雄有相同作業的業者加強宣導，避免類似工安事件發生。

工安 勞檢 職災

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