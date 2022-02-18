苗栗勞工職災未通報？勞動部：當天有通報勞檢罰15萬

苗栗去年底發生一名員工慘遭機台捲入絞斷小腿的職業災害，導致該名勞工遭截肢，該職災勞工親友透過網路控訴雇主僅支付10萬慰問金，苗栗縣議員曾玟學也在臉書聲援，指公司在第一時間未通報職災。對此，勞動部職安署官員表示，去年11月9日職災發生當天，公司已依法通報，職安署人員也到場勞檢，開罰15萬元，此外，相關醫療補償、工資，雇主都有依法給予，只有失能給付尚未給足。

曾玟學發文講述該名職災勞工經歷，指公司當下未依法通報職災，甚至繼續運作機台，該名勞工向雇主提出調解請求，提及賠償與工作保障時，公司表示願支付10萬元，更宣稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了。」

職安署中區職業安全衛生中心主任李文進表示，去年11月9日發生職業災害當天，公司就已經依法通報職災，勞檢人員也到場勞檢，輸送帶作業未停機就讓勞工進入作業，開罰雇主3萬，原事業單做危害告知、承攬管理，開罰12萬，總計開罰15萬元。

勞動部職安署職災勞工保護組組長林秋妙表示，職安署第一時間就聯繫該名職災勞工，並提供職災勞工個案主動服務計畫（FAP），經查，雇主也有依法給予該名勞工住院期間的醫療補償，該名勞工住院期間的工資也有給付，雙方也在今年1月進行調解，但調解結果不成立。

勞保給付部分，林秋妙說，勞保局已核付該名勞工的醫療、傷病給付，由於該名勞工失能等級為第6級，失能給付金額為64萬元，但據了解，雇主端目前尚未給足失能給付金額。

林秋妙指出，已請社會處提供社福相關資源，近日也已轉介心裡諮商輔導，該勞工也可請領每月6200元的失能生活津貼，該名勞工若有需求，也可申請輔具補助。