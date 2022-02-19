情侶同工廠產線工作遭老鳥放話 內行人點出「職場禁忌」

一名男網友分享與女友，年前應徵同家工廠的工作，結果兩人順利應徵上，且剛好又是同個產線，然而有老鳥就告誡他們，公司有規定情侶不可以在同一條產線，便讓原po很好奇「組長是真的有在盤算這件事，還是老鳥單純在放話？」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」發問，他表示自己和女友年前去應徵一家工廠，剛好倆人都有應徵上，且好巧不巧在眾多新人當中，他們又剛好被分發到同個產線上，因此即便他們上班不講話，旁人看他們一同上下班也會知道他們是對情侶。

直到某天，原po上班時有位老鳥問他，「那個是你女朋友嗎？」，並告誡他要做好心理準備，「公司有明文規定情侶不可以在同一條產線，所以你們可能會有其中一個人被調到別條產線」，原po下班時告知女友這件事，然而女友也表示昨日有位老鳥也告訴過她一模一樣的規定，甚至還跟她說「看妳是要等組長來跟妳講，還是妳要自己跟組長提這件事」。

對此，該名男網友指出，不曉得是不是自己的社會經驗不足，讓他們有點不知所措，因為到目前為止組長完全沒有來跟他們其中一個人提調產線的事情，以上那些話都是老鳥各自對他們放的消息，原po便好奇詢問網友們，「你們覺得是組長真的有在盤算這件事，還是老鳥單純在放話而已？」。

文章曝光，就有網友解釋情侶不能在同條產線上的原因，「不允許同條產線主要原因怕一次兩人請假，婚假或產假或吵架，對公司人手補缺會有困擾，所以通常夫妻或情侶不會放在同產線」、「情侶或夫妻為什麼可同公司不能同單位，今天一個請假，另一個就會跟著請假，一條生產線同時兩人請假那還要生產嗎」。

有內行人指出這項規定算是「職場禁忌」，「這條款算是公司禁忌，就像薪水條不能公開討論一樣，抓到就是開除或調單位」，不過也有人表示，「大部分公司都是『夫妻』不可以在同部門比較少聽到『情侶』不能同部門」。