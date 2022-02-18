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開手搖飲店虧慘 老闆求員工「捐薪水」被網砲轟：慣老闆

聯合新聞網 / 綜合報導
手搖飲店老闆，因經營不擅，要求員工「薪水回捐制度」遭拒。示意圖/ingimage
手搖飲店老闆，因經營不擅，要求員工「薪水回捐制度」遭拒。示意圖/ingimage

一名飲料店老闆，由於店內銷售量不佳，快付不出薪水給員工，便向員工提出「薪水回捐制度」，遭到拒絕後上網發文求解，反倒被網友們砲轟是「慣老闆」。

28歲的原po在Dcard上表示，目前經營一間手搖飲料店，店面及店內的機台皆由父母資助，開店3個月，前1個月銷售量很好，但由於原物料上漲、最低工資漲，只好調漲店內價格5到10元，結果有時一天只能賣出10杯飲料，銷售量掉了7成，讓原po坦言已經快付不出薪水給員工。

直到聽社工說有「薪水回捐制度」，原po便和員工們討論，是否能先回捐薪水度過危機，等到銷售額好轉再加倍還給他們，卻被員工們拒絕，原po只好求解網友們，「有辦法要求員工回捐薪水嗎？」。

文章一出，引發網友們熱烈討論，「如果我聽到這種要求，我直接離職去找下一份工作，手搖杯這種工作隨便都能找到工作，也沒什麼好怕的」、「連說服銀行借錢都不要了，還要求員工吐薪」、「回捐薪水是甚麼鬼，一天只能賣十杯飲料乾脆關一關好了」、「建議收掉飲料店最快，不用員工回捐薪水，老闆也不用去銀行貸款」、「沒本事~不要開店害人，賺錢都你再賺，賠錢找員工，這操作以後就是慣老闆」。

手搖飲料 薪水

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