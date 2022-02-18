企業爭搶數位人才 四大薪資成長資優產業第一名是它

隨著年後景氣回暖，國內勞動市場行情也逐漸復甦，根據主計總處統計，截至110年11月，全體受僱員工總薪資平均年增率達3.35%，以服務業部門而言，即便前一年受疫情影響，部分業種薪資成長依然不錯，例如不動產業、金融保險業、運輸倉儲業以及影音出版資通訊業等類別，較109年同期總薪資累計成長分別達5.01%、4.23%、2.40%及2.04%。

綜觀此4大業別，可發現在後疫情時代下，數位人才越來越為企業所倚重，許多消費者行為轉往線上化，因此如大數據分析、AI應用、網頁前後端以及數位影音製作、行銷等人才，都成為品牌極力爭取的對象，今天就和網路溫度計一起看看，高薪資成長行業裡，有哪些代表品牌提供令人垂涎的就業機會吧！

1.不動產業：信義房屋

如今AI、區塊鏈等數位浪潮當道，不動產業透過相關技術開發的「PropTech房地產科技」正是其中一種當紅應用，舉凡線上賞屋、區塊鏈產權、智能地產估價系統、模塊化房屋皆有望成為潛力新星。

房仲業者信義房屋致力打造自家PropTech，提供顧客更加體貼便捷的數位居住生活。為了加速這項創舉，身處薪資成長的冠軍業別，除了極具競爭力的薪酬、獎金，信義房屋更為數位人才建構起優渥的發展環境，招募專案新開出的20種以上職缺，包含雲端數據工程師、分析師、資安工程師、UX設計師以及會員經營企劃等職務在內，均享有持股信託補助、買賣房地產服務優惠、信福幣（最高等值一萬五千元新台幣）等多元化福利，讓數位人才安心就任、一展所長。

Image Source：youtube／信義房屋人才招募

2.金融保險業：富邦金

富邦金於今（111）年一月中旬宣布的聯合徵才計畫中，旗下子公司一舉開出了六千名以上職缺，並釋出20組、50人以上的儲備幹部名額，富邦表示此次以永續經營、數據科學等面向作為徵才重點，提供大幅優於普通新鮮人起薪的MA培訓機會。

富邦人壽也同時徵求不限於保險領域的IT背景人才，為的就是創新保險科技應用，現在在人力銀行網站上仍可找到許多諸如技術導入、數據建模、系統分析等職位開缺，對於嚮往金融業的數位人才，正是投入的好機會。

Image Source：youtube／富邦 FUBON

3.運輸倉儲業：foodpanda

疫情帶起了時下「宅經濟」，網購與外送大興其道，也推動運輸、倉儲、快遞業成長，在這個趨勢背後，促成產業蓬勃發展的推手，莫過於完善的物流管理與媒合系統，好比大家再熟悉不過的德商foodpanda，雖然商業司登記的所營事業資料第一項為「汽車貨運業」，但以美食外送APP作為本體，自然少不了前後端工程師維護，以及數位內容專員負責編輯商品資訊。

今年一月foodpanda甚至加碼6億元投資，擴編「亞太數據科技支援中心」，並公開徵求百名軟體開發人才，欲將台灣打造成全球研發中樞，在此形塑未來APP的新功能服務。

Image Source：foodpanda

4.資通訊業：台灣大哥大

面對5G服務與新創產業的發展需求，負責構建網路基礎的電信業者，必須走得更前瞻，例如本土第二大電信集團台灣大哥大，在合併台灣之星後，為達成下一階段願景—轉型為區域級的科技公司、連結東南亞等發展熱點，IT團隊的首要任務就在於統括日趨複雜的資訊系統，整合雲端、AI及大數據技術，並協助品牌，透過異業合作形成智慧物聯網生態圈。

整體而言，需要橫跨多領域的數位人才，包含數據分析師、雲端、網站開發工程師等職能，競逐於數位人才的賣方市場上，台灣大哥大實施的常規居家上班制度與彈性工時確實提供了良好誘因，使人才平衡生活與工作、表現更傑出。

Image Source：youtube／台灣大哥大





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