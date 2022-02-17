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公務員薪水待遇遠不如科技業？ 網友點出最大差別

聯合新聞網 / 綜合報導
公務員與科技業的薪水待遇在網上備受討論。圖片來源／ingimage
公務員與科技業的薪水待遇在網上備受討論。圖片來源／ingimage

難道公務員不再是鐵飯碗？日前有網友在PTT質疑，待了數十年的公務員薪水遠不如科技業，質疑「為何公務員薪水待遇明明就廢到笑，還一堆鄉民把它當成標竿啊？」挑戰傳統印象的文章一出，立刻引來兩派網友論戰。

原PO表示，大部分的公務員月薪才4到5萬元，且平均工作長達13年，僅有少數人年薪沾到百萬邊緣，多的是到了40幾歲仍無百萬年薪；反觀科技業裡，除非本身能力差，否則工作1到2年的年薪就已海放公務員待13年的年薪，而這樣的差距每年還會越拉越大，「兩者的人生發展根本立見高下」。

有網友同意原PO的想法，「你那是高考的薪水，普考的根本低薪水平」、「像我就認為超商店員、手搖杯店員、收銀員等都比公職好」、「早就發現了，公務員就是空有光環的沒錢苦哈哈魯蛇」、「好聽是穩定，難聽就庸碌一生」、「鐵飯碗就算100碗也比不上金飯碗」。

然而，更多網友細數公務員的優點，「領到掛的月退俸」、「就穩啊，不會被裁員」、「時數就輸了，人家準時上下班」、「忘了工作壓力比科技業輕鬆多少？」、「在職穩跟贏退休就屌打中年失業」、「公務員的貸款條件超優，傻傻的」、「前幾年經濟差的時候公務員夯爆」。

PTT 公務員 薪水

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