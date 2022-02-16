上廁所時間要扣回隔天補班 男上班1天離職罵：有病嗎？

每間公司都有自己的制度和規定，剛進公司的職員們都需要慢慢習慣、遵守，但近日有一名網友卻遇到了很離奇的公司，他只是去廁所、裝水離開座位，卻被警告要扣回來隔天補班，讓他非常傻眼，上班1.1天就火速離職。

一名網友在「104職涯診所」發文，他目前正在準備國考，所以找了一些比較輕鬆的工作，他表示自己上班第一天的時候，有去上廁所，裝水離開座位幾次，沒想到很單純的事情卻被老闆娘警告「上班8小時就是8小時」，已經超過通融範圍。

除了口頭警告外，老闆娘還要求要把上廁所時間扣回來，隔天補班，讓原po相當傻眼，於是只上了1.1天班就火速離職，文章也引起網友熱議，直呼「其實也不用在意太多，在外工作會有無奇不有的公司，也相對應的員工」、「這種公司趕快走」、「找中大型一點的公司，或上市櫃公司會比較好一點」。

對此，勞動部規定，工作4小時至少要有30分鐘的休息時間，除非是輪班或是工作連續、緊急性質，雇主可以調配休息時間，上廁所包含在正常工時內，雇主若因此不給薪，最高可以開罰百萬元。