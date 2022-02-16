快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上廁所時間要扣回隔天補班 男上班1天離職罵：有病嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友遇到離奇的公司，他只是去廁所、裝水離開座位，卻被警告要扣回來隔天補班。 圖／ingimage
一名網友遇到離奇的公司，他只是去廁所、裝水離開座位，卻被警告要扣回來隔天補班。 圖／ingimage

每間公司都有自己的制度和規定，剛進公司的職員們都需要慢慢習慣、遵守，但近日有一名網友卻遇到了很離奇的公司，他只是去廁所、裝水離開座位，卻被警告要扣回來隔天補班，讓他非常傻眼，上班1.1天就火速離職

一名網友在「104職涯診所」發文，他目前正在準備國考，所以找了一些比較輕鬆的工作，他表示自己上班第一天的時候，有去上廁所，裝水離開座位幾次，沒想到很單純的事情卻被老闆娘警告「上班8小時就是8小時」，已經超過通融範圍。

除了口頭警告外，老闆娘還要求要把上廁所時間扣回來，隔天補班，讓原po相當傻眼，於是只上了1.1天班就火速離職，文章也引起網友熱議，直呼「其實也不用在意太多，在外工作會有無奇不有的公司，也相對應的員工」、「這種公司趕快走」、「找中大型一點的公司，或上市櫃公司會比較好一點」。

對此，勞動部規定，工作4小時至少要有30分鐘的休息時間，除非是輪班或是工作連續、緊急性質，雇主可以調配休息時間，上廁所包含在正常工時內，雇主若因此不給薪，最高可以開罰百萬元。

職場 離職

延伸閱讀

她猶豫是否離職備孕 網友勸阻「no！沒懷孕壓力會超大」

與「學姐」黃瀞瑩同天離職 「侯家軍」明早正式宣布參選

每月辦「制服日」逼走15人？ 台中停管處長：並無強迫

把同事當朋友卻在離職後秒被封鎖 網揪「1行為」：超越底線

相關新聞

上廁所時間要扣回隔天補班 男上班1天離職罵：有病嗎？

每間公司都有自己的制度和規定，剛進公司的職員們都需要慢慢習慣、遵守，但近日有一名網友卻遇到了很離奇的公司，他只是去廁所、裝水離開座位，卻被警告要扣回來隔天補班，讓他非常傻眼，上班1.1天就火速離職。

元大金廣徵MA 百萬年薪穩入袋

元大金控（2885）廣邀跨界人才加入儲備幹部(MA)計畫，預計招收30位MA，提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過...

PCB、半導體產業缺工 桃園多家大廠釋出近2000職缺

全國去年缺工創新高，電子業受影響甚鉅，桃園市就業職訓服務處盤點產業缺工需求，協助南亞、景碩等科技大廠徵才，釋出作業員、工...

佈局升遷加薪策略 專家：提升「職場4力」無往不利

年後轉職潮湧現，「薪資」成為跳槽關鍵！但，如何佈局升遷加薪策略，由內而外優化自身職場戰鬥力，Wazaiii暨哇哉上課創辦...

畢業生看過來！全球人壽2022年MA招募計劃起跑

為鼓勵應屆畢業生投入保險業，碰撞出更多不同火花與創意，全球人壽2022年MA（儲備幹部）招募即日起開跑，至3月31日截止...

中高齡職場處境 住宿餐飲對女性最友善、製造業最差

中高齡與高齡者就業促進法上路已逾一年， 勞動部勞安所在專法上路前，曾針對我國企業中高齡工作者職場處境做調查，研究指出，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。