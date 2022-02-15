中高齡職場處境 住宿餐飲對女性最友善、製造業最差

中高齡與高齡者就業促進法上路已逾一年， 勞動部勞安所在專法上路前，曾針對我國企業中高齡工作者職場處境做調查，研究指出，中高齡友善職場文化可分工作、氛圍、生活、健康、生涯等五大構面，根據問卷調查，中高齡女性在職場升遷較男性更容易受到年齡歧視或不友善對待，進一步細分產業中的性別，則以餐飲住宿業中高齡女性受雇者的職場友善文化程度最高，製造業友善程度則最低。

勞安所針對中高齡者就業較多的製造業、營建業、批發零售業、住宿餐飲業為範圍，完成12位主管與12位中高齡員工深度訪談，同時還完成了300份有效問卷，蒐集中高齡工作者對於中高齡友善職場文化的看法。

根據問卷結果，若從產業別來看，住宿及餐飲業的中高齡受僱者認為所任職公司在中高齡友善職場的整體、工作構面、生活構面、健康構面的平均分數皆高於批發及零售業和製造業。

若從各行業不同性別的中高齡受僱者來看，餐飲及住宿業的女性受僱者認為所任職公司在中高齡友善職場文化的整體、工作構面、生活構面、健康構面、生涯構面的友善程度高於其他類型受僱者，而製造業的女性受僱者認為整體、工作 構面、生活構面、健康構面、生涯構面的友善程度最低。

而勞安所建議雇主友善中高齡職場作法，也分為五大構面，包括在工作構面上，鼓勵企業多進用中高齡員工，借用其豐富經歷與熟練技能，協助發揮所長；生涯構面則可多提供理財規劃、終身學習等。勞安所並編撰實務手冊，協助企業成功營造具實質內涵的中高齡友善文化職場。勞安所也編撰了實務手冊，協助雇主營造具實質內涵的中高齡友善文化職場。