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罵主管訊息「誤傳本人」 粗心妹見已讀哭：明天不敢上班
一名女網友發文求救，表示因為自己失誤導致「把罵主管的訊息直接傳給主管，甚至還收不回來」，讓她焦急直呼明天不敢去上班了；許多網友也無奈地笑了，坦言原PO太天兵，開玩笑地說「先想好辭呈要寫什麼」。
這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，她表示主管指派一份不屬於她分內的工作給她，讓她對此憤恨不平，氣得傳訊息向姐妹淘抱怨，沒想到她卻粗心看錯，「我那些罵主管的訊息，就是發給主管本人」，更慘的是，主管也全部已讀了！情急之下，原PO想要「消滅證據」卻失手按到「刪除」，刪光後才想起「刪除就無法收回」，讓她崩潰哭喊「我明天不敢去上班了，救命啊！」
原PO弄巧成拙的結局令許多網友噴笑，紛紛回應「先想好辭呈要寫什麼」、「毀了，趕快辭職吧！」、「要不要直接打開求職網了呢～」、「再會了，希望妳能再找到一份新工作」。
也有網友認真替原PO想辦法，「直球對決，直接跟主管說妳的想法，再針對訊息的部分道歉」、「當作沒事發生就好啦！如果主管詢問就直接表達是自己的心聲，接受與否在於主管的修養及氣度」、「這個時候官方說法都是被盜帳號」。
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