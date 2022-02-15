快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵主管訊息「誤傳本人」 粗心妹見已讀哭：明天不敢上班

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友失誤將罵主管的訊息直接傳給本人。 示意圖／ingimage
一名女網友失誤將罵主管的訊息直接傳給本人。 示意圖／ingimage

一名女網友發文求救，表示因為自己失誤導致「把罵主管的訊息直接傳給主管，甚至還收不回來」，讓她焦急直呼明天不敢去上班了；許多網友也無奈地笑了，坦言原PO太天兵，開玩笑地說「先想好辭呈要寫什麼」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，她表示主管指派一份不屬於她分內的工作給她，讓她對此憤恨不平，氣得傳訊息向姐妹淘抱怨，沒想到她卻粗心看錯，「我那些罵主管的訊息，就是發給主管本人」，更慘的是，主管也全部已讀了！情急之下，原PO想要「消滅證據」卻失手按到「刪除」，刪光後才想起「刪除就無法收回」，讓她崩潰哭喊「我明天不敢去上班了，救命啊！」

原PO弄巧成拙的結局令許多網友噴笑，紛紛回應「先想好辭呈要寫什麼」、「毀了，趕快辭職吧！」、「要不要直接打開求職網了呢～」、「再會了，希望妳能再找到一份新工作」。

也有網友認真替原PO想辦法，「直球對決，直接跟主管說妳的想法，再針對訊息的部分道歉」、「當作沒事發生就好啦！如果主管詢問就直接表達是自己的心聲，接受與否在於主管的修養及氣度」、「這個時候官方說法都是被盜帳號」。

爆廢公社 求職 LINE

延伸閱讀

WFH萬歲：疫後人力荒？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

Chrome又卡又耗電？專家教你「2方法」解決：簡單粗暴但有效

網紅古娃娃首購豪宅「兩天就出手」 透露媽媽傳授挑地址絕招

施工貼保護板 他這樣做被老闆說「當作要走星光大道？」

相關新聞

畢業生看過來！全球人壽2022年MA招募計劃起跑

為鼓勵應屆畢業生投入保險業，碰撞出更多不同火花與創意，全球人壽2022年MA（儲備幹部）招募即日起開跑，至3月31日截止...

中高齡職場處境 住宿餐飲對女性最友善、製造業最差

中高齡與高齡者就業促進法上路已逾一年， 勞動部勞安所在專法上路前，曾針對我國企業中高齡工作者職場處境做調查，研究指出，中...

罵主管訊息「誤傳本人」 粗心妹見已讀哭：明天不敢上班

一名女網友發文求救，表示因為自己失誤導致「把罵主管的訊息直接傳給主管，甚至還收不回來」，讓她焦急直呼明天不敢去上班了...

到職前神秘電話通知不錄取…真相曝光 網驚呼：職涯甄嬛傳嗎

職場求生存偶有競爭在所難免，但還沒報到就被搞小動作，這是演哪齣？一位女網友發文分享求職經驗，被錄取後在報到前夕接到一通奇怪的電話，通知「決定不錄取我」，事後得知，竟是公司裡的前輩搞鬼。故事曝光，網友驚呼「天啊！這什麼職涯甄嬛傳」。

年後轉職潮湧現 五成二已採取行動

今年經濟成長可望超過4％，在景氣的成長催升下，企業獲利表現也跟著看好，人才需求大增，正逢農曆年後的轉職高峰，上班族的轉職...

年後轉職潮來了！科技產業園區聯合徵才近2000個職缺

因應年後轉職及廠商求才需求，加工出口區管理處啟動科技產業園區廠商聯合徵才，本月陸續於前鎮、楠梓、潭子科技產業園區辦理3場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。