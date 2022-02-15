到職前神秘電話通知不錄取…真相曝光 網驚呼：職涯甄嬛傳嗎

職場求生存偶有競爭在所難免，但還沒報到就被搞小動作，這是演哪齣？一位女網友發文分享求職經驗，被錄取後在報到前夕接到一通奇怪的電話，通知「決定不錄取我」，事後得知，竟是公司裡的前輩搞鬼。故事曝光，網友驚呼「天啊！這什麼職涯甄嬛傳」。

一位女網友在《Dcard工作板》以「還沒到職也可以被衝康」為題發文寫道，畢業初出社會後接連投遞許多公司求職，碰壁許多次後，終於等到一間大公司的職缺，被通知一周後報到。在報到前的空檔時間，忙著準備報到需要的資料、學習工作會使用到的新軟體，忙得不可開交。

原PO表示，被通知錄取的3天後，突然接到一通未顯示來電的電話，對方自稱是該公司的職員，主要是要通知她「因為公司內部決議，決定不錄我」。令她當場傻眼，追問原因並要求與當時通知錄取的主管對話，而對方僅回應「主管休假而她只是代為轉告」。原PO表示，在等候報到期間，還推掉了數個其他公司的面試邀約，突然新工作沒了，讓人崩潰。

隔天，原PO突然接到主管的電話，詢問為何無法到職，才讓她驚覺事有蹊蹺！原來，在被通知不錄取的同一天，有人冒名原PO打電話到公司，稱「因為另有規劃，無法到職」。在釐清狀況後，主管仍要求原PO依原時間表報到，並開始暗中調查此事。

報到後，一位女性前輩帶著原PO認識新環境，原PO隱約覺得女前輩的聲音和來電者很相像，但她人長得漂亮又待人和善，心想應該不會是她吧。之後，主管要求原PO調閱通聯紀錄查詢來電者號碼，結果，真的是那位女前輩打的電話。

女前輩被主管約談，但始終不承認是她打的電話，最後，女前輩以家裡有狀況為由，要求當天離職，之後公司也對此事開了內部說明會，原以為事件到此結束，但原PO之後才知道，女前輩離開前跟其他同事說「她是被主管逼走的、是無辜的」，因女前輩在公司人緣不錯，大部分人都相信她的說詞，導致公司氣氛非常不好，跟同事們像隔了一道牆般，讓原PO身心靈備感壓力，回家常常憂鬱到哭著睡著。

原PO表示，更讓人氣憤不平的是，得知那位女前輩之後去了其他大公司，似乎還做得如魚得水，依然小動作不斷，後悔當初沒告她。

故事曝光，眾人驚呼「天啊！這什麼職涯甄嬛傳」、「有夠扯」、「好戲劇化的劇情」、「這也太誇張了吧！她為何要這樣？對她有甚麼好處？」、「太恐怖了吧…心機真重」，同時也安慰原PO「恭喜你想必是遇到一間好公司好主管了～」、「給妳按個讚！以社會新鮮人來說，覺得妳心智成熟，心態也好，我都想挖角妳了。」