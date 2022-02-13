她如何從助理跳級變身五角大廈主管？富比士職涯專家：別讓職場老鳥定義「我們是誰」

摘要 《富比士》職涯專欄作家、世界級職涯教練艾希莉，原是一個沒沒無聞的25歲女孩，剛從名校畢業的她如何從一個小小助理，成為美國五角大廈的專案主管？本文將分享她的超前思維，帶你重新思考人生與工作。 1. 想要成功或實現目標，只有熱情是絕對不夠的，應要發掘自己真正的「核心技能」。 2. 許多市值高於10億美元的私人企業創辦人平均年齡是31歲。別因為「歷練不足」而放棄能展現天賦的機會，與生俱來的天賦總是可以勝過多年經驗。 3. 即使你感到恐懼、擔心出糗，鍛鍊的機會來自「勇敢發問」，並會有益成長。

由「熱情」來選擇工作，是天大的誤會！

上大學之前，常常有人告訴我：「跟隨熱情」或「做你熱愛的事」。聽起來很耳熟，對吧？我喜歡在大學裡修習政治學，但是當時我並不明白「熱愛的事物」和「真實自我」，兩者之間有很大的差別。事實上，我熱愛許多事物，我愛杯子蛋糕、五星級旅館，也愛按摩，但老實說吧，我將會是個很糟糕的杯子蛋糕師傅、可怕的禮賓接待員和差勁的按摩師……你可以向我的前任男友們打聽此事。

很多人認為，應該由「熱情」決定我們選擇要做的工作。我從慘痛的經驗中學到教訓，身為「消費者」和「生產者」是截然不同的兩回事。只因為我愛買衣服（消費者），並不代表我應該成為一個時尚設計師（服裝生產者）。快樂的消費者不見得一定會是快樂的生產者。

我懷著幫助別人的熱情踏入這份新工作，我不認為這個意圖是錯的，可是我很快就明白，想要成功或實現目標，只有熱情是絕對不夠的，我需要考慮我的「核心本質」、「核心技能」、「核心價值」等等。由於我當時還不是職涯顧問，並不明白這一切，但是我們接下來將會仔細審視這些概念，因為它們和你的職涯發展息息相關。每個領域都有不同的挑戰，你可以嘗試改變這些元素，但是成功往往來自如何運用它們。

別被經驗定義能力，要用天賦證明自己

我在職涯早期也學到，與生俱來的天賦總是可以勝過多年經驗。你是否曾經陷入這種思維：認為自己沒有足夠的經驗，因而無法獲得夢想工作？你瞧，我們面對的職場重視經驗的累積、一步步往上爬、以及沒有必要的商學院學位，但事情的真相是，在工作上，真實自我——你的天賦——永遠勝出。

以我為例。為什麼我能在五角大廈獲得如此重大的職務？全拜我的溝通能力所賜。情況就是這樣，我的「核心本質」——健談、聰明、快樂、大膽、好奇、有趣——會給人留下開心、能言善道、隨時都能走馬上任的印象。

「妳真是精力充沛」，我未來的老闆在頭幾天曾經這樣評論道，「所以我要把這個領導職務交給妳……它會耗去妳大量心神，準備好接受挑戰吧。」

當下我又驚又喜，尤其前不久我還是個行政助理。猜猜看，假如我誤信「我需要更多經驗」的想法，我會得到什麼樣的工作呢？也許是另一份行政助理工作。但是這一次不同，這次我明白我的經驗與實際能力無關，我想要扮演更重要的角色、擁有更多、並且成就更多的事，而且我也做到了。

別讓職場老鳥定義「我們是誰」而自我內化

剛開始為國防部工作時，我以為我會跟一群志趣相投、立志幫助世界的人一起工作。我後來才知道，在軍中沒有實戰經驗的文職人員，很少會被視為有用的貢獻者。我很快發現，這些軍人對於挖掘這位「新俏妞」是誰比較感興趣，我時常被人問起我的生活點滴，好像對他們來說，判斷我是否單身、年紀是否大到足以勝任我的職務等，這些才是首要目標。

更糟的是，我顯然是這個基地工作人員中年紀最小的一個。因此，時常有人誤以為我是行政助理或秘書，要求我幫他們端咖啡。我迅速想出一個法子來應付這些假定。我不會說出「自己去拿那該死的咖啡啦」這樣的內心話，反而會裝傻充愣，假裝回應他們問我要不要來杯咖啡：「哦，你人真好！謝謝你，不過我不喝咖啡，我正在努力減少攝取咖啡因」。擔任領導職務時，你可曾被當成助理對待呢？對於職場年輕女性來說，真的很容易把別人認定「我們是誰」的觀點在心中內化了。

美國受雇者的平均年齡是四十二歲，但是在科技業和媒體業，這個數字大幅下降。其實，《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）有項調查指出，估值高於十億美元的私人企業創辦人平均年齡是三十一歲，更不用說他們的執行長平均年齡是四十一歲。很有意思，對吧？我經常聽到年輕專業人士不想在職涯中飛躍前進，因為他們認為自己「歷練不足」，但這是許多人誤信的說法，才讓自己無足輕重。儘管年輕工作者已經屢次證明他們和職務相當的年長者一樣知識淵博、盡忠職守、才華出眾，但還是很容易感覺自己每一天都像是初出茅廬的菜鳥……。

我們活在必須努力證明自己的職場文化之中。事實上，你可曾在職場刻意以某種方式表現，以確保「上級」知道你很努力在做事、創造成果？這種匱乏的感覺真是夠了吧？而且，這種「證明自我」的文化讓我們無法有最好的工作表現，更不用說在職場上發掘真實自我和「核心本質」。

出糗又如何？鍛鍊的機會來自「勇敢發問」

有個導師曾告訴我，在任何溝通交流中，我們不是增加價值，就是占用空間。每當我提問時，我往往覺得自己像是負擔。你曾有過那樣的感受嗎——如果提出問題，就是在妨礙他人？

雖然害怕，我還是會拿出信心盡量發問。有時候我會讓自己尷尬出糗，再自我解嘲一番。但有些時候，我也會因為問了一些很必要、可以增加重要價值、但卻被忽略的事，因而拯救了全場。我們被教導將恐懼解讀為「別這麼做」的信號——但是我在國防部的工作中學到的一點就是勇氣；當你在某個情況下感到恐懼，但其實有益成長，無論如何，你都得硬著頭皮去做，那就是你得到鍛鍊的機會。

作者： 艾希莉．史塔爾

原文作者： Ashley Stahl

譯者： 何玉方、陳筱宛

出版社：商業周刊

出版日期：2022/01/27

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