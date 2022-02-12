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他氣炸公司延後發薪又扣錢 網友一看打卡紀錄秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨公司延後發薪又偷扣薪資，但其他人看打卡紀錄秒懂原因。圖擷自「爆料公社」
一名網友抱怨公司延後發薪又偷扣薪資，但其他人看打卡紀錄秒懂原因。圖擷自「爆料公社」

若遇到勞資糾紛，許多人會向政府部門投訴，但也有人會到社團爆料，日前一名網友指出，他擔任保全人員，公司不僅延誤發放薪水，還扣掉將近5千元的薪資，讓他氣憤不已，不過從他PO出來的打卡紀錄來看，網友發現「案情不單純」，可能是原PO計算有誤。

一名網友在「爆料公社」表示，他在某間公司擔任保全，於2月8日離職，原本這間公司表定發放薪水日為10號，但延誤到11日才發放，不只發薪日延後，連薪資都被扣，只領了4萬2778元。

接著原PO十分氣憤，貼出公司的明細與打卡紀錄，直呼「3天加班費不見了，兩天病假也不見（半薪）月薪43000好像變成41000了，這家公司真的扯爆了，勞健保不可能扣到5000元吧」。

不過，他的打卡紀錄有遲到紀錄，網友好奇「每天遲到不用扣薪水嗎？」還有人定睛一看，找不到他的加班紀錄，疑惑「是哪三天加班？打卡紀錄總共24天=288小時，如果43000/288，正常扣完實領大概41000多，你實領42000多，病假2天是半薪我看明細有算給你」還有人發現，他的打卡紀錄跟明細上面，「根本沒有被扣5千元」。

最後，有人建議他「薪資若有問題，其實就好好的跟公司會計核對就好，若真有出入公司不補再請勞工局出面協商就可以了啊！有時未經證實直接po網爆料，保全這行業太大太廣了，需記凡事留一步，日後才好相見，因為或許有天你會再回到原公司或是遇到原公司的任何上司」。

保全 薪資 加班費 離職

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