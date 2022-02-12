好市多員工曝「自動調薪管道」 超優福利網讚嘆：前途太好！

美式賣場好市多受台灣消費者喜愛，時常推出超優惠商品，還提供退貨服務，在台灣市場擁有超高人氣。日前一名員工曝，好市多不只對顧客提供絕佳服務，連員工福利都超好，做滿3年可調薪到5萬元，讓不少網友驚呼「在外面找不到這種工作」

一名好市多員工在Dcard分享，他今年25歲，才剛進入好市多工作，月薪就達3萬4千元，換算下來時薪213元，公司規定只要做滿1040小時，就可以調一次薪水，最高調到時薪302元，大約可高達5萬元，達到時薪302元的員工，能享有年終1.1個月的福利，高額薪資讓不少網友心動。

接著，原PO表示，工作內容不會很累，只要一直做重複事情，來輔助機器無法做到的事，工作的難易度只要「基本國中畢業」就能上手，不太需要技術，但他仍很迷惘這份工作的發展性，因此他問大家「請問這份工作如何？」

貼文曝光後，馬上吸引200多則留言，有網友精算發現，好市多1040小時就可以調一次薪水，以每天工作8小時，一週工作5天來算，相當於「6.5個月就加薪一次」，等於是從「3萬4千元做到5萬元只需花3年」，不少人直呼「在外面哪裡找得到這樣的工作？」、「而且還不用負管理責任、營收績效，一個月就能拿到5萬」、「能到五萬其實不錯了」、「前途大好」、「我朋友也在這做工讀生，看她做的蠻開心，薪水比外面基本薪高」、「還不錯啊！外面企業不一定那麼高」。