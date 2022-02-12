快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多員工曝「自動調薪管道」 超優福利網讚嘆：前途太好！

聯合新聞網 / 綜合報導
COSTCO（好市多）員工曝公司的「自動加薪管道」，只要做滿3年，符合一定時數就可加薪到5萬元。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
COSTCO（好市多）員工曝公司的「自動加薪管道」，只要做滿3年，符合一定時數就可加薪到5萬元。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多受台灣消費者喜愛，時常推出超優惠商品，還提供退貨服務，在台灣市場擁有超高人氣。日前一名員工曝，好市多不只對顧客提供絕佳服務，連員工福利都超好，做滿3年可調薪到5萬元，讓不少網友驚呼「在外面找不到這種工作」

一名好市多員工在Dcard分享，他今年25歲，才剛進入好市多工作，月薪就達3萬4千元，換算下來時薪213元，公司規定只要做滿1040小時，就可以調一次薪水，最高調到時薪302元，大約可高達5萬元，達到時薪302元的員工，能享有年終1.1個月的福利，高額薪資讓不少網友心動。

接著，原PO表示，工作內容不會很累，只要一直做重複事情，來輔助機器無法做到的事，工作的難易度只要「基本國中畢業」就能上手，不太需要技術，但他仍很迷惘這份工作的發展性，因此他問大家「請問這份工作如何？」

貼文曝光後，馬上吸引200多則留言，有網友精算發現，好市多1040小時就可以調一次薪水，以每天工作8小時，一週工作5天來算，相當於「6.5個月就加薪一次」，等於是從「3萬4千元做到5萬元只需花3年」，不少人直呼「在外面哪裡找得到這樣的工作？」、「而且還不用負管理責任、營收績效，一個月就能拿到5萬」、「能到五萬其實不錯了」、「前途大好」、「我朋友也在這做工讀生，看她做的蠻開心，薪水比外面基本薪高」、「還不錯啊！外面企業不一定那麼高」。

好市多 薪水

延伸閱讀

網購商品無奇不有 二手尼龍束繩竟賣出5000餘條

單眼皮女生都有變雙心願？ 網看法多元有人表示「愛死自己」

女友媽討錢揮霍無度 他反映後竟遭女友嗆：是你自己的問題

烏俄情勢緊張另類大外宣？烏克蘭女兵甩嚴肅形象 拍影片爆紅

相關新聞

好市多員工曝「自動調薪管道」 超優福利網讚嘆：前途太好！

美式賣場好市多受台灣消費者喜愛，時常推出超優惠商品，還提供退貨服務，在台灣市場擁有超高人氣。日前一名員工曝，好市多不只對顧客提供絕佳服務，連員工福利都超好，做滿3年可調薪到5萬元，讓不少網友驚呼「在外面找不到這種工作」

她如何從助理跳級變身五角大廈主管？富比士職涯專家：別讓職場老鳥定義「我們是誰」

《富比士》職涯專欄作家、世界級職涯教練艾希莉，原是一個沒沒無聞的25歲女孩，剛從名校畢業的她如何從一個小小助理，成為美國五角大廈的專案主管？本文將分享她的超前思維...

他氣炸公司延後發薪又扣錢 網友一看打卡紀錄秒懂

若遇到勞資糾紛，許多人會向政府部門投訴，但也有人會到社團爆料，日前一名網友指出，他擔任保全人員，公司不僅延誤發放薪水，還扣掉將近5千元的薪資，讓他氣憤不已，不過從他PO出來的打卡紀錄來看，網友發現「案情不單純」，可能是原PO計算有誤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。