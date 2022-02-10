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月薪48K起跳沒人做？ 網抖「這行業」血汗內幕：一天就受不了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文表示，在報紙的徵才廣告發現，清一色都是「瓦斯行」在徵人。圖／聯合報系資料照片
一名網友發文表示，在報紙的徵才廣告發現，清一色都是「瓦斯行」在徵人。圖／聯合報系資料照片

許多人找工作時，除了薪資考量外，生活品質也是考慮重點。近日就有一名網友PO文表示，在報紙的徵才廣告發現，清一色都是「瓦斯行」在徵人，且薪水是4萬8千元起跳，讓原PO不禁疑惑「大概是太辛苦了，所以即使是這樣的薪水，還是沒辦法找到足夠的人做吧」。

該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，到銀行辦事時，隨手拿起架上報紙來看，發現徵才廣告一排都是瓦斯行在徵人，薪水則是4萬8千元起跳，「我知道送瓦斯是勞力活，很辛苦，賺的都是辛苦錢，這樣的薪水是付出很大的勞力換來的」。

原PO進一步提到，從一整排的瓦斯行徵才廣告，就可以知道很缺人，但大概是太辛苦了，所以即使是這樣的薪水，還是沒辦法找到足夠的人做，「不過說真的，要去做瓦斯行的話，我真的還寧願去做外送，雖然錢可能會較少」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應「4萬8算少了，我家這邊冬天旺季7萬欸」、「扛瓦斯很累吧，這薪水太低了」、「我問過我家送瓦斯來的，他說忙的時候一天工作18小時」、「每天叫你扛去公寓5樓，看你能撐多久」、「我爸是瓦斯行老闆退休，年紀大了膝蓋就壞了」、「腰膝蓋肩膀，你搬一天就受不了了」。

此外，還有內行網友指出，「這門檻很高，要扛20公斤爬樓梯，讓桶上肩就是第一個難度，上肩後碰到透天內樓梯超窄，或是無電梯公寓要爬樓梯又是第二個難度。就算兩個都做得到，一天不是只有一桶，兼具難度與風險性的工作，不是人人做得來的」。

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