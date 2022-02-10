台灣員工領完年終秒離職？網批：忠誠度不如日本和韓國

根據1111人力銀行資料庫統計，今年農曆年收假日開工前一天即2月6日，有高達149萬餘筆的履歷被打開，相較於去年收假日的143萬筆成長4.1%，說明上班族想年後轉職比例增多。

一名網友在PTT上以「老闆：台灣人對公司忠誠度低」為題，表示在年節過後又聽見老闆抱怨員工「領完年終就跑」，認為公司培養人才，換來的卻是動不動就想離職的員工，並指出台灣「不像日本跟韓國，員工向心力都很強的」。

該文一出，引來大批網友回覆留言，大多數人都認為，關鍵在於薪水，忠誠度若能換加薪，誰不會想留下來繼續工作，想留人留住員工的心也得薪水先比照再說，「玩電玩提升忠誠度要給錢給寶物耶，老闆」，會問這樣的問題表示「台灣人真的奴到不行」。

也有網友反諷資方「老闆對勞基法的忠誠度也很低」，認為現在所謂的培養人才不過是空談，「有認真培養？小弟不幸遇到的公司都沒有」，「上過正式教學也沒前輩幫忙帶，都是自已」，「明明是操壞一個換一個」，「如果真的重視員工怎麼會給那些鳥薪水？」別再請員工「共體時艱」。

至於拿台灣勞動市場與日、韓相比，網友則認為，資方若不滿台灣員工，大可出走去日、韓，「不先想一下同樣職位在國外多少錢嗎」，但「美國給超高薪也沒啥忠誠度」，「不是都一堆名人被挖角的新聞」。