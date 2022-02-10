快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣員工領完年終秒離職？網批：忠誠度不如日本和韓國

聯合新聞網 / 綜合報導
員工「領完年終就跑」，到底對不對？引來網友熱議。示意圖，圖片來源：Ingimage
員工「領完年終就跑」，到底對不對？引來網友熱議。示意圖，圖片來源：Ingimage

根據1111人力銀行資料庫統計，今年農曆年收假日開工前一天即2月6日，有高達149萬餘筆的履歷被打開，相較於去年收假日的143萬筆成長4.1%，說明上班族想年後轉職比例增多。

一名網友在PTT上以「老闆：台灣人對公司忠誠度低」為題，表示在年節過後又聽見老闆抱怨員工「領完年終就跑」，認為公司培養人才，換來的卻是動不動就想離職的員工，並指出台灣「不像日本跟韓國，員工向心力都很強的」。

該文一出，引來大批網友回覆留言，大多數人都認為，關鍵在於薪水，忠誠度若能換加薪，誰不會想留下來繼續工作，想留人留住員工的心也得薪水先比照再說，「玩電玩提升忠誠度要給錢給寶物耶，老闆」，會問這樣的問題表示「台灣人真的奴到不行」。

也有網友反諷資方「老闆對勞基法的忠誠度也很低」，認為現在所謂的培養人才不過是空談，「有認真培養？小弟不幸遇到的公司都沒有」，「上過正式教學也沒前輩幫忙帶，都是自已」，「明明是操壞一個換一個」，「如果真的重視員工怎麼會給那些鳥薪水？」別再請員工「共體時艱」。

至於拿台灣勞動市場與日、韓相比，網友則認為，資方若不滿台灣員工，大可出走去日、韓，「不先想一下同樣職位在國外多少錢嗎」，但「美國給超高薪也沒啥忠誠度」，「不是都一堆名人被挖角的新聞」。

離職 年終獎金 職場 薪水 低薪

延伸閱讀

自由彈性的零工經濟可能是場地獄？這些全都消失不見

把同事當朋友卻在離職後秒被封鎖 網揪「1行為」：超越底線

同事分遺產「2000萬現金」爽快離職 他疑惑問：能生活嗎？

職場闖蕩別瞎忙！十大升遷加薪的關鍵絕對要把握

相關新聞

30歲薪水只有3萬會不會很弱？ 職涯所專家這麼說

30歲的你，薪水多少呢？在持續處於低薪化、長期凍薪的大環境下，不少上班族都在問，「30歲了薪水還只有3萬，會不會很弱？是...

跳槽提辭呈，說好的工作飛了怎麼辦？ 專家給這建議

很多上班族年後跳槽，但是人生常有意外，萬一談好的工作吹了，而且又跟原公司提離職了，怎麼辦？104職涯診所最近就遇到不少這...

全國電子22年員工薪水僅2萬6000元 工會要求全面調薪

全國電子去年營收破200億，營收連3年成長超過6%，但全國電子企業工會今日上午至新北市府陳情並表達訴求，他們認為，公司連...

過年沒年終又沒提早給薪水 專家：騎驢找馬吧！

長榮海運發出高達40個月的年終獎金震撼全台企業，但可不是每個上班族都這麼幸運，甚至還有上班族感嘆「過年沒有年終，又沒有提...

DHL勇奪全球最佳職場評比冠軍　關鍵在於「以人為本」

企業的成功與員工相輔相成，DHL奪下卓越職場研究所與美國商業雜誌《財星》（FORTUNE）進行的2021年全球最佳職場評...

公務員？工程師？包租公？未婚男女夢幻情人行業大公開

2月14日西洋情人節即將來到，除了追求完美的情人節計畫，對於另一半的行業與薪資，上班族的期望值又是如何呢？yes123求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。