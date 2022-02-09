把同事當朋友卻在離職後秒被封鎖 網揪「1行為」：超越底線

年後開工，總會迎來一波轉職潮。不少企業面臨人事調動，能否好聚好散、再續前緣是門職場藝術。一名網友透露，年假放完才開工第一週，公司就有一名女同事離職，且自己和其他在職同仁都被封鎖LINE和IG，不禁困惑這種情形「很正常嗎？」釣出大批網友解答。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「同事離職，秒封鎖刪除LINE、IG很正常嗎？」為題拋出討論，表示自己被一名以前自認很要好的女同事封鎖各種社群聯繫管道，坦言對方是「以前在公司時覺得非常好相處的同事，休息時一起聊天、午休時吃飯」。如今對方離職了，辦公室的每個人都十分不解，覺得該不會「不想離職後跟我們公司有任何聯繫吧」，並詢問鄉民「請問大家這很正常嗎？還是說，我把她當朋友只是單方面的鄉愿？」

貼文曝光後，不少人勸原PO「別想太多」，畢竟職場上很難有真正的朋友，「很正常啊」、「一堆人都以為上班可以交到朋友」、「你覺得不正常，她覺得很正常」、「不只退群組，連個人的LINE都秒刪的話，應該是對公司積怨已久」、「我覺得她只是對原PO不滿而已」、「好相處可能是你們自己覺得，搞不好她覺得很累」、「一開始會有點嚇到，但那是她個人的選擇」、「看你敘述，私下也沒來往，封鎖很正常吧」。

有人跟原PO分析被封鎖的殘酷原因，「正常啊！尤其你不是什麼咖，別人會更現實」、「搞不好人家覺得離職後也不用演了，封鎖你代表對方做事很實際、徹底」、「只能證明你對她來說，日後沒有利用價值和感情重要度，就把它當作是職場給你上的一課吧」。

不過，也有網友安慰原PO說「被封鎖不正常，這種人通常都很鳥」、「如果還要走同一個產業，留一條人脈沒什麼不好，沒必要封鎖」、「換作是我的話，會留一點人脈耶！現在就算是要找基層到不行的工作，也都要內推才比較容易錄取」、「公司的群組會刪，個人的就不會刪」、「我原本也覺得這樣不正常，直到一個跟我很好的同事離職也是這樣搞，我就懂了」。

此外，部分網友直言LINE被封鎖也許「有點絕」，但是「跟同事加IG比較不正常」、「加同事IG才奇怪吧」、「我連IG都不讓同事知道，底線是LINE」、「追IG代表超越同事關係了」。