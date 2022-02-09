不想當邊緣人？網友大推「最有趣」英文名 讓人一秒記住你

如何讓人印象深刻呢？除了鮮明的個性外，有個響亮的名字也容易被記住。一名網友在進入新職場後，為了替自己增加記憶點，特別上Dcard以題「進公司該取什麼英文名比較容易有趣」發問，掀起網友們熱議。

原PO表示最近剛離職，過幾天要進一間新創公司，當人資問到英文名字該怎麼稱呼時，突然覺得自己英文名字「Allen」太普通了，朋友也認為一定會和很多同仁撞名，不僅沒記憶點也不有趣，恐怕會淪為辦公室的邊緣人。

貼文一出，網友們接連提出新的英文名字，像是Michael、Candy、Apple...等，甚至有過來人分享，自己身邊一位叫Candy的男同事，就因為客戶以為他是女性，出事時譴責力道會小很多，連該追究同事的責任也不追了。

另外，網友們也提出不少建議，除了可將Allen改成「All in」外，卡通《獅子王》辛巴爸爸的名字「Mufasa」聽起來也很威武；搞笑的則包括前陣子爆涉毒的電競選手「Toyz」、名字跟打招呼一併搞定的「Leeho」、想讓主管叫自己一聲爹的「Dad」也都在候選名單內。

沒想到，最後獲得超過300名網友青睞的英文名字，竟是最近令全球聞風喪膽的新冠病毒變種株「Omicron」，然而也有網友一吐社畜心聲，嘆道「上班後取什麼有趣的名字，最好沒有人發現我」。