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鴻海「文件管理師」就是月薪4萬助理？ 內行：錯了！別小看它
「文件管理師」就是行政助理？一名女性求職者在春節開工後找工作，看到科技大廠鴻海開出一職缺，門檻低，月薪卻有4萬元相當不錯，急得向網友們打聽「文件管理師」實際業務。
該名求職者最近投履歷，於「Dcard」發文求問「有人應徵過這個工作嗎？」，並附上一張鴻海「文件管理師」的職缺截圖，工作待遇寫明「待遇面議（經常性薪資達4萬元或以上）」，她坦言自己「因為沒什麼經歷，導致找工作不順」，可能看中了「工作經歷不拘」而且薪資偏高。
人力銀行網站顯示工作內容「負責蒐集各單位產業新聞資訊」、「負責管理文件資料並編製裝訂歸檔」、「協助次集團編製設計簡報文案」，網友紛紛說「現在是什麼工作都要加師字輩嗎？」、「就行政助理啊」。
內行人則是解惑「文管要懂ISO流程，然後就是無止境的文書」、「別小看它，跑ISO流程至少要一個月，文件資料什麼的整理出來都是一本教科書的厚度了」、「我們公司的文管就要很熟，比如波音公司的條文（原文），還有Apple稽核」，還有人說「我司文管為最高指導人，RD（工程師）每次都被文管電」、「南部這個職缺行情大概才28～3X」，但眼尖網友發現職缺是11月24日更新「這種都已經面試一波了」。
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