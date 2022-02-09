職場闖蕩別瞎忙！十大升遷加薪的關鍵絕對要把握

得到賞識很難嗎？

歲末年終的時候，總會回顧一下自己在職場上的這一年發生了什麼事，同時也會有不少人開始思考，要不要換個環境試試看、要不要期待一下升遷？薪水好像卡關很久了，要不要趁著新的一年開始為自己開口爭取看看？

今天《網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據引擎》調查，帶大家來看看，在職場生存的時候，如果想要待遇方面更上一層樓，平常有哪幾個時機點、或是哪些契機必須要特別注意，參透這些網友們的經驗值，或許會對你更有幫助喔！

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10、負責面試新人的成果

在一間公司耕耘一段時間、有了一定職等後，都會遇到面試新人的狀況，這個時機點也相當重要，公司給予你人事決定權也代表著慎重的信任。

在面試新人時要發揮專業判斷力來篩選，萬一老是把一些辦事不力的阿貓阿狗帶進公司，在人事公事上成為負擔，公司對你的印象和識人能力也會大打折扣。

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9、接下重大任務的績效

如果有一天老闆指派一個重大任務給你時．即使心中有千軍萬馬在忐忑狂奔，也千萬別在第一時間就自作聰明裝謙虛推遲！

好好把握這個機會，把這個突如其來的任務當作是信任考驗，即使是一件誰都不想處理的燙手山芋，如果到了你的手上完美結案，不也是展現你拆彈能力的時刻嗎？

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8、做錯事如何彌補應對

「人非聖賢孰能無過」這句話從小聽到大，在職場上犯錯時，也務必要用這句話來安穩自己焦慮的心情，千萬不要因為害怕被責備或懲處而掩蓋說謊。

大方認錯並積極展開止損和補救，畢竟錯事已發生，用智慧停損或者化險為夷才是主管更想看見的，如果處理得宜，或許也會在他人心裡留下好印象。

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7、KPI表現較他人突出

KPI對很多人來說，是一個存在感若有似無的、又討人厭的績效評判，好像訂完就不痛不癢。其實公司總說不看績效，但又總是在關鍵時刻提起績效，在職場上千萬不要以為主管說KPI不重要就真的不重要喔！

如果當大家都不把KPI當一回事的時候，而你默默地放在心上好好經營，維持一個漂亮的水平，那麼在升遷或加薪的時刻，好看的KPI成績一定會成為一大助力。

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6、必須展現職場領導力

在職場上的「領導力」也很重要，擁有好的領導力更容易讓上司看見你，因為你不僅能夠完成份內的工作，在同事之間更是備受信任的角色，對上展現專業，在辦公室裡又能和每個人都和諧相處。

這樣的特質在老闆的眼中，也能初步地認證你是一個人品能力都兼具的員工，在選擇組內主管時，往往會第一個想到你。

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5、與老闆主管會談目標

被老闆找進辦公室談話前，大部分的時候內心都是皮皮挫，因為不清楚是因為好事找你還是壞事，總是讓人有點尷尬。

不過，既然是一對一的促膝長談，沒有旁人的干擾，有時候也是一個更加了解老闆想法的機會，同時老闆也能透過這個機會好好了解你真正的想法。

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4、帶人風範與新人表現

帶新人的時候，既能展現自我，也考驗著你對公司業務熟悉的狀況，以及能不能精準詳實地讓初來乍到的職員理解並上手，這對公司來說是很重要的。

新人帶得好，能力魅力加分，也會讓公司對你的信任度大大提升，因此除了平常有好的工作績效與表現之外，帶人能力在爭取升遷和加薪的計畫中很重要的一環啊！

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3、準備考核評估的內容

公司都會定期對每個員工做績效調查，因此在平時做好準備是相當重要的事情，詳實記錄每日工作，也要很清楚自己在哪些項目有哪些貢獻。

不要嫌麻煩不好好填表，各式各樣大大小小的付出成果都要瞭若指掌。才不會到了考核時期什麼都拿不出來，錯失評估考核獲得加薪升遷的好時機。

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2、幫忙加班救火的態度

在老闆面臨緊急狀況又急需人力時，如果下海幫忙加班救火，通常都會加分不少，畢竟錦上添花人人很容易辦到，但雪中送炭的人往往少之又少。

能夠在危急狀況挺身而出，不只是一種亮眼的表現，也會讓老闆看到你對公司原來不只是領薪水辦事，還比別人對公司多了一份關切之心。

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1、提出辭職宣告的時機

每個人都會有離職跳槽的經驗，原因百百種，但不管是充滿怨氣的離職還是開心跳槽，在跟老東家說再見的時候，都一定要保持風度，畢竟地球是圓的，誰能保證未來不會再相遇呢？

有時提離職也是窺探自己在老闆心中地位的時機，如果想賭一把，也可以試探看看有沒有加薪升遷的機會，許多人因此被加薪留下來，如果確認沒有的話，那也不會有太多遺憾啦！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月08日至2021年12月07日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『升遷加薪的關鍵時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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