開工！網路調查10種亮麗回歸職場小技巧 網友最推：早餐喝高纖豆漿

年後健康回歸！

過年大魚大肉一番，火鍋、佛跳牆、炸年糕各種高油、高糖份的「罪惡美食」樣樣來，但假期結束過後發現這些美食都變成大大的負擔，逝去的果然只有假期，留下的只有自己歡樂過後的懶散模樣～

不管是為了重拾健康狀態或是年後新目標的設定，卻一直沒有動力跟決心運動或調整飲食嗎？

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網路調查，網友熱議的10種不用爆汗、餓肚子也能找回年前健康美麗的方法，喝豆漿、做家事居然都是解方，從日常生活下手超Easy！

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NO.1 減少攝取糖和澱粉

要保持好狀態，飲食控制不可少！國健署建議想要可優先選擇蔬菜、全榖等原態食物，最重要的是盡量避免高熱量密度食物，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。

但上班族、外食族想做到完全的飲食控制並不容易，不妨就從方便選擇又有明確標示的超商食品開始改變。

早餐可直接改成超商高纖豆漿，不僅含有膳食纖維，膳食纖維能促進腸道蠕動，再配上地瓜、茶葉蛋讓一天從無負擔的早餐開始！

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NO.2 每天補充足夠水分

「沒事多喝水、多喝水沒事」相信你一定聽過這個口號！如果是平常喜歡喝手搖飲的網友，也可以藉由補充水分來取代手搖飲，但也要注意不要短時間大量飲水。

許多網友分享多喝水真的有用「這樣就不會想喝飲料，差很多」。

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NO.3 作息正常每天睡飽飽

維持規律作息時間不熬夜晚睡，且每天有充足的睡眠，絕對是從日常生活下手的重要小技巧之一！且熬夜也容易讓肚子感受到飢餓，讓人更想吃東西。若能有好的睡眠品質，更能促進新陳代謝。

多數網友也分享自身經驗「早點睡就不會想吃東西了」。

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NO.4 每天按摩穴道

除了從飲食運動下手，許多人也會養成按摩的習慣，透過每天按摩穴道的方式，可讓身體的新陳代謝變得更好，建議手臂處可以按距離肘尖往上八個橫指處，肱三頭肌邊緣的凹陷處的消樂穴，或是用拳頭來敲刮腿部也是方法之一。

網友分享「覺得勤按摩肯定有差」、「真的要有毅力持續做才會見效」。



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NO.5 細嚼慢嚥慢慢吃

從小就經常被教育吃飯時要「細嚼慢嚥」，在吃飯的時候慢慢吃，不僅能好好品嘗食物的美味，更能幫助消化，甚至還能控制食慾，在覺得適量的時候停止飲食。

過前期間大吃美食的同時，也別忘記這個簡單的日常生活小技巧，養成好習慣！

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NO.6 餐餐吃到七分飽就好

俗話說「飯吃七分飽，健康活到老」，如果吃太飽恐對身體造成負擔，若擔心自己吃太多，不妨專心吃飯才不會影響大腦對飽足感的察覺。

以七分飽為原則，一天照樣吃三餐就也能維持體態，健康不挨餓，許多網友回饋「養成習慣後一點也不痛苦」。

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NO.7 家事做好做滿

不用爆汗運動，從日常中「微運動」也能很有效果！柏飛營養諮詢中心總運動營養師楊承樺表示「拖地1小＝跑步30分鐘」只要改變家事步驟或執行方式就能大大提升消耗的熱量。

楊承樺舉例，清潔地板可改用傳統拖把或是抹布，遛狗除了散步之外，也可以玩玩丟飛盤或丟接球的活動，許多網友也分享自己會趁做家事的時候提高活動量。

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NO.8 做SPA

對於許多沒有空卻又在意體態的上班族來說，SPA簡直是福音，芳療師按壓、推揉身體各部位，幫助你伸展、放鬆，專業手技搭配儀器，讓你躺著能有運動過後的舒暢感。

有經驗的網友直呼「有定期在做，覺得滿有幫助」、「每個禮拜去店裡按摩兩到三次，很有用」但仍有網友認為還是建議從飲食作息運動開始做起。

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NO.9 泡熱水澡促進新陳代謝

在冬天泡澡不僅超級舒服，也有助於提升新陳代謝以及熱量消耗，而根據不同情境、需求及體質，放入適合的入浴劑或是中藥，也能讓心情更加放鬆。

但仍要注意，孕婦、剛吃飽或是身體狀況不適合的人請先不要泡澡，避免影響身體！

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NO.10 改變飲食順序

擔心自己無法控制食量的時候，改變飲食順序是一個很好的方法！可以先吃富含纖維的食物，像是蔬菜、豆類等，膳食纖維可增加飽足感，接下來再吃肉類、海鮮等蛋白質，幫助肌肉合成，維持新陳代謝，最後在吃飯。

但有時候吃飯順序不見得能夠這麼有規律，營養師趙函穎也建議可以採用「高纖豆漿7+7計畫」在飯前飲用高纖豆漿，讓自己更有飽足感，不用擔心攝取過多澱粉等熱量，還有助於降低體脂肪。

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DailyView曰：

小編每天早上必喝統一無糖高纖豆漿配茶葉蛋，工作不餓又有精神還不怕變胖！





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月22日至2022年01月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『找回年前健康方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」