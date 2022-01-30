同事暗酸1句話 害她年終少進帳7萬 網搖頭勸離職

過年前夕，不少公司發放年終獎金，感謝員工一年來的付出，也讓員工們好過年，不過日前有一名女網友抱怨，原本已經得知這次年終獎金很優渥，卻因為同事忌妒她「領得比較多」，因此跟老闆抱怨，最後查看戶頭，發現年終獎金整整少了7萬元，讓她大嘆「感覺自己被當傻子」。

一名網友在Dcard表示，她在一間小公司上班，其中一位同事是老闆的女兒，而公司的獎金制度是老闆口頭決定，有時候也會聽從女兒的意見調整，所以獎金的比例根據老闆的決定，並沒有書面契約的保障，老闆想改個案獎金的分配與比例，都是他說了算，但原PO一直堅信「公司不會虧待我」，所以就算個案獎金沒有明細，她也不覺得老闆有問題。

直到近日，老闆讓全體員工去辦公室看獎金金額，大家就互相知道彼此的年終獎金有多少了，過了幾天，老闆突然開玩笑的口吻跟她說「我女兒一直問我，為什麼你的獎金可以跟她差不多？」當時原PO不以為意，沒想到等到獎金發放當天，她發現金額莫名其妙少了7萬多元，而且「完全沒有任何理由，老闆也沒有特別說明，就當作沒這回是一樣」。

事後，原PO表示「我能體諒女兒的心態，但是公司員工該有的權益怎麼能不當作一回事呢？」最後她拋問「對於這樣子沒有制度的公司，是不是早點離開比較好？感覺自己被當傻子」。

文章曝光後，有人建議她詢問老闆「是不是匯款有誤，和當初看到的金額有落差」，也有不少網友狂勸她離職，直言「沒制度又家族企業就是這樣，現在老闆的女兒講個話，你的獎金就能少，等以後他女兒變成你老闆，你就準備走路了。一定有比現在福利制度更好的公司，不要過得安逸，早點離開去其他公司累積年資和經驗吧！」、「家族企業本來就是這樣」、「進入家族企業，請抱著騎驢找馬的心態就好，因為你永遠不會是核心人員」、「所以我絕對不去家族企業，尤其是老闆的兒女是我的同事」。