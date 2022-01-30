別人放假他們忙炸！過年20大辛苦職業 誰是網友公認冠軍？

有你們真好！

一年一度的春節時期到來，當大家都已返鄉放假，與家人、親友團聚，熱鬧圍爐吃年夜飯，放鬆心情享受假期，有群人仍得堅守工作崗位，在寒冷的過年時節獨自默默付出，加上2022年春節因為疫情影響，許多人的工作量翻倍，守護並豐富我們的安全與生活，讓我們能更安心的放假。

今天《DailyView網路溫度計》就藉由《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點二十大網友公認過年期間最辛苦的職業，快來看看你或者身邊有人上榜嗎？快分享給對方，表達感謝之意吧！

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NO. 15 YouTuber網紅

在這個搶流量的時代，網紅名人們其實也沒有真正的休假日，都會趁大家放假待在家滑手機、看影片時，賺一波流量，因此沒辦法好好休息，不但需要定時更新影片或社群狀態，持續與粉絲聊天維持熱度，像館長就會發圖跟粉絲拜年，發想過年拍片主題，想新梗會吸引觀眾，大家在盡情放假，網紅們手機相機不離身，剪片修圖樣樣來～很難真的放鬆。



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NO. 10超商店員

相信在過去一年裡，超商店員因為勸導民眾戴口罩，被攻擊的事件頻傳，讓大家記憶深刻，不但登上高危險性職業第六名，在春節24小時不休息的便利商店中，也是非常辛勞的一群，從製作咖啡飲料，結帳累積點數，到教顧客影印機操作，到協助民眾取貨，生活大小事多虧有他們更加方便，春節不休息的店員們也更加忙碌，讓我們一起感謝他們的存在吧～



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NO. 9小編

當大家過年在滑手機耍廢，各個粉專的小編們並沒有真的放假，正在絞盡腦汁跟上時事話題，持續跟粉絲互動，才不會被演算法淘汰，像是電商蝦皮小編就曾送自製春聯給各大粉專串聯，不管是遇到地震得發文，蕾神之鎚半夜更新也要跟上。

走到哪都能工作，看到什麼都能當作素材，對小編們來說，沒有放假就不用看手機這件事呀！



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NO. 8快遞、外送人員

過年前是大家購物慾大爆發時期，拿到了年終獎金，開始網購血拼，從添新衣到買年貨，通通都在網路上買好，更甭論疫情間，讓許多人出門購物意願降低，網購貨運量大暴增，外食、外送需求飆高，外送人員們辛勤地在大街小巷穿梭，要面對風吹雨淋與寒風，還不能跟家人團圓。

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NO. 7餐飲服務生

說到過年大家必做的事情，就是吃上一頓豐盛的大餐，許多家庭會選擇到餐廳用餐，因此是餐飲業最忙碌的季節，也是最容易有客訴的時刻，加上近期疫情升溫，服務生們要顧防疫還要注意出餐速度，維持餐飲品質，外送、外帶、內用單一起來忙到爆炸，還不一定有優渥年終，心酸誰人知？



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NO. 6記者

新聞沒辦法預測，因此即使在充滿喜氣的春節，記者也必須輪班全年無休，將第一手消息帶給觀眾，不管是疫情爆發，颱風地震，還是突如其來的重大災難，哪裡有突發狀況，就往哪裡衝。

不打烊的播送新聞，不時也得面臨危險，卻很少會被感謝，勞累與忙碌程度，真的是一言難盡。



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NO. 4軍人

國防沒有假期，保家衛國的國軍弟兄姊妹們，平時除了輪班，全天候隨時保持戰備狀態，進行國防作業，還要支援疫情任務，前進醫院、社區及學校進行大規模清潔消毒作業，面臨兩岸局勢緊張，中共軍機不斷擾台，國防作業任務更加繁忙，不但得在過年前加強演習訓練，還要監控並驅逐共軍，守護疆土讓民眾安心過年，當大家放假玩樂，軍人們還得站崗留守，真的辛苦了！



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NO. 3職業婦女

說到過年期間最忙碌的人，看似「偽放假」的家庭主婦，實際上得張羅春節大小事，不但是最辛苦的族群之一，還常常被遺忘！對全職媽媽來說，平時要在家帶小孩，保持家中環境，到了春節工作量加倍，大掃除、除舊佈新樣樣來，採買年貨、過年拜拜，準備三牲供品，在廚房從早忙到晚做年菜，還得應付一堆臨時狀況，全年無休為家人付出，過年回家別忘了跟媽媽說聲謝謝呀～



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NO. 2警消

當大家都在返鄉過年，享受放假與歡樂氣氛的時節，背後是有警察與消防人員默默守護，警消人員過年期間勤務照舊，許多人必須留守，從酒駕臨檢、交通疏導到防火防災宣導，無法跟家人團聚。

近期因為疫情的關係，也必須加派人員協助檢疫所秩序與安全，在疫情期間也得協助追查感染源、失聯接觸者，消防人員也得維持救護作業，面對高壓高風險環境，堅守崗位讓民眾有個平安好年。



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NO. 1醫護

許多醫護人員春節無法休息，加上連假期間部分門診不開放，許多民眾有病痛就跑大醫院，急診需求大增，加上疫情籠罩，醫護人員更無法掉以輕心，除了平時的醫療作業需要進行，還有防疫工作、疫苗接種等作業，剛好在年前台灣又有一波本土疫情，人力緊繃加上疫情升溫，醫護人員壓力山大，還得擔心是否會染疫，傳染給家人，在自身職位上奮鬥，守住疫情、拯救生命，可說是本次過年中最艱辛的職業，讓我們一起大聲地謝謝他們吧！



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月19日至2022年1月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年辛苦職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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