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勞保局 ：特休沒修完 應換算工資計入月投保薪資

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
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新年度已經開始，勞保局今天提醒，員工如果前一年度有應休未休的特別休假，雇主或事業單位應按日數發給工資，該工資並應計入員工的月薪資總額，申報調整勞保及就保的投保薪資

勞保局納保組組長黃錦儀說明，依勞基法規定，勞工於同一雇主或事業單位服務滿一定期間後，雇主或事業單位應按員工在職年資給予一定天數的特別休假，如果年度終結或契約終止的時候，員工有還未休完的特休假，雇主應發給工資。

黃錦儀進一步指出，依勞動部函釋，雇主依規定發給的年度不休假加班費，應計入勞保月投保薪資申報，投保單位於發給不休假加班費的當月，因而造成被保險人的月薪資總額變動時，即應計入當月的勞工保險投保薪資申報。

她強調，勞(就)保投保薪資，以勞基法第2條第3款規定的工資為準，包括工資、薪金、獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與都算，投保單位應按員工的月薪資總額核實申報員工投保薪資，如未核實申報，勞保局將依勞工保險條例及就業保險法，自事實發生之日起，按其短報或多報的保險費金額處以4倍罰鍰。

據統計，2021年未核實申報勞就保投保薪資總計有2563件、裁罰金額7628萬元。

投保薪資 保險 加班費

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