只因太年輕？她過年前遭資遣 老闆：錢給妳管我不放心

工作被資遣多數是因為犯了錯，但如果被資遣的理由是因為「太年輕」，恐怕讓人無法接受。一名女網友在Dcard貼文表示日前被老闆約談，沒想到談的不是升官加薪，而是請她離職，原因竟然是因為年紀太輕，貼文讓不少人看了直呼真是「慣老闆」。

原PO說才剛進這間公司上班一個月，工作內容也逐漸上手，沒想到有一天主管休假，老闆竟然約談她，開頭就先表明「我先說，妳沒有做錯事沒有做不好，只是妳太年輕了，有些事妳可能做不來，就請妳做到這月底」，讓原PO聽了一頭霧水。

老闆表示想找年紀大一點的人來接這份工作，「當初妳不是我面試的，後來我覺得沒想清楚就讓妳進來了，所以現在要請妳離開」，原PO雖然難過卻也只能默默接受。沒想到過兩天，她和老闆、主管3人談細節時，原PO想要爭取之前補班的加班費，老闆一聽竟然大發飆。

老闆撂話不可能給加班費，還指責原PO的態度「妳工作時一個樣，要離開時一個樣，妳這樣態度我不能接受」，甚至還表明原PO不勝任的原因，「妳現在是都沒做錯，那以後妳可以保證嗎？我幾百萬的錢給妳這樣的年紀管，我不放心。未來帳少一塊錢，妳賠嗎？我現在對妳不信任，等下我要看著妳交接工作，錢都要確認過」。

原PO事後無奈地說自己沒有做錯事，卻在過年前遭到資遣，還好有拿到非自願離職，算是比較幸運的，所幸平靜幾天後她的心情也恢復許多，覺得離開一定是個好的開始，「待得越久，哪天突然炒我，更是一個措手不及。希望過完年，一切越來越順利」。

不少網友安慰原PO說「離開這樣的公司對妳來說才是好事」、「我覺得老闆有這考量都OK沒問題，但在工作上這種EQ管理實在不敢恭維，趕快走吧」、「不是妳的錯，只是老闆要安插自己人來洗錢、逃稅的戲碼，妳只不過做得太好，不懂老闆的暗示」、「台灣的慣老闆跟主管都一樣，不喜歡這個人，不管你多認真、專業、負責，不要就是不要了」。