年後想轉職？ 勞動部免費失業者職訓課 就業率達9成

農曆年將至，新的一年想在職場虎虎生風嗎？勞動部勞動力發展署指出，年後企業徵才需求強勁，往往會陸續釋出許多職缺，但也有不少人擔心因自身的專業能力不足而無法找到理想工作，為提升民眾就業技能，勞動部今年度預計開辦382班免費的失業者職業訓練課程，提供9599個訓練機會，每月都有課程開班，且歷年訓後就業率高達9成，歡迎想提升就業力的民眾鎖定「職前訓練網」報名。

發展署表示，展望2022年台灣景氣，政府及主要預測機構普遍抱持樂觀看法，在全球景氣持續復甦，製造業成長動能仍保持強勁下，帶動內需市場的活絡，各行各業也開始恢復人力需求，發展署所屬5分署每年均規畫在全國11個訓練場開辦職前訓練課程，課程包括熱門的人工智慧、資通訊、雲端科技產業，辦理智慧通訊聯網工程、物聯網開發與行動裝置應用、網路管理與通信技術整合實務等課程。

由於近年來產業結構的快速變遷，企業人力需求也朝向高專業技能發展，因此發展署所屬5分署也針對國家重點發展的六大核心戰略產業辦理多元化的訓練課程，例如電腦數值控制機械（CNC）、機電整合、綠色科技水電自動控制、智慧電子實務應用等。

發展署各分署的職前訓練課程，除具備專業師資、完整訓練機具設備，還另配置專業輔導員，提供參訓學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位等，提供各項就業輔導措施，部分職類還會協助結訓學員考取技術士證，訓練費用更由發展署全額補助，非自願離職或特定對象失業者還可申請職業訓練生活津貼。

民眾如有參加職業訓練需求，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標，確認技能需求，並視需求推介參加職業訓練，洽詢電話：北基宜花金馬分署(02)8995-6399、桃竹苗分署(03)485-5368、中彰投分署(04)2359-2181、雲嘉南分署(06)698-5945、高屏澎東分署(07)821-0171，更多訊息可至「職前訓練網」( https://its.taiwanjobs.gov.tw )查詢，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。