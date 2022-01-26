勞動部春安勞檢 江子翠營建工地挨罰51萬元

勞動部長許銘春今帶隊至新北市江子翠重劃區的立信帝國花園廣場建案進行春安勞檢，查出違規16項、停工10處、罰緩6件，總計開罰51萬元，主要違規項目都是開口問題。針對營造工程減災，許銘春指出，今年目標是再降低10%的重大職災死亡率，並提升10%的勞工健康照護率。

勞動部長許銘春表示，今天勞檢的營建工程戶數多達1125戶，各工種交互作業，今天勞檢查出16項違規、停工10處、罰緩6件，總共開罰的51萬元，大部分都是開口、施工架防墜問題。

許銘春強調，安全第一是施工核心，勞檢目的不是處罰，而是藉由檢查了解缺失所在，要求事業單位一定要落實職業安全衛生的相關法令，職災預防要靠工程業主跟團隊落實安全衛生管理跟稽核，給勞工充分的安全教育訓練，才能安全完工，春節將屆，事業單位一定要做好安全衛生管理及防護措施，務必讓每個勞工平安過年。

許銘春說，去年訂立營造業加強減災年，執行的確有成效，營建工程死亡人數比前三年降了8.2%，由於最近前瞻建設、台商返鄉，營造建設量很大，所以營造減災今年會再持續，並且提升目標，確保工地安全。