形象良好卻苛刻移工 勞團籲勞部核可伊莎貝爾移工轉出

國際勞工協會今到勞動部舉行「伊莎貝爾，守法吧！」記者會，抗議結婚禮餅公司伊莎貝爾苛扣移工、並不同意移工轉換雇主。勞動部回應，本案的雙方勞資爭議，經洽台中市政府暸解，基於尊重移工團體意願，已召開二次協調會議，盡力協調中。針對訴請同意轉換雇主部分，勞動部將函請台中市政府盡速查復，如雇主確有違法之情事，除處以罰鍰處分外，勞動部將廢止雇主招募及聘僱許可，並同意移工轉換雇主，以保障移工權益。

國際勞工協會表示，大名鼎鼎的結婚禮餅公司——伊莎貝爾，以一句「我們結婚吧！」的廣告詞打響了名聲。但這個以「愛」為旗幟，賺錢兼賺名聲的食品公司，潮水退了後，其實是一個剝削勞工、欺世盜名的血汗公司。移工代表表示，伊莎貝爾長期來出現許多違法行為，如旺季加班上百小時，淡季強迫休假並扣特休，疫情期間甚至強迫移工回國。