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形象良好卻苛刻移工 勞團籲勞部核可伊莎貝爾移工轉出
國際勞工協會今到勞動部舉行「伊莎貝爾，守法吧！」記者會，抗議結婚禮餅公司伊莎貝爾苛扣移工、並不同意移工轉換雇主。勞動部回應，本案的雙方勞資爭議，經洽台中市政府暸解，基於尊重移工團體意願，已召開二次協調會議，盡力協調中。針對訴請同意轉換雇主部分，勞動部將函請台中市政府盡速查復，如雇主確有違法之情事，除處以罰鍰處分外，勞動部將廢止雇主招募及聘僱許可，並同意移工轉換雇主，以保障移工權益。
國際勞工協會表示，大名鼎鼎的結婚禮餅公司——伊莎貝爾，以一句「我們結婚吧！」的廣告詞打響了名聲。但這個以「愛」為旗幟，賺錢兼賺名聲的食品公司，潮水退了後，其實是一個剝削勞工、欺世盜名的血汗公司。移工代表表示，伊莎貝爾長期來出現許多違法行為，如旺季加班上百小時，淡季強迫休假並扣特休，疫情期間甚至強迫移工回國。
在伊莎貝爾工作的越南移工，在去年底提出了六大勞資爭議事項，包括 加班費沒有依法給付、 薪資單沒有越南語、強迫回國放無薪假， 夜班津貼任意調降、未給資遣費等。然而歷經三場協調會議，伊莎貝爾始終只願意處理其中的「1.5項」，而且「不同意」讓這些移工轉換雇主，使得移工面臨著可能長達半年之久的「失業」與經濟困境。國際勞工協會呼籲勞動部盡速核可伊莎貝爾勞工的轉出許可。
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