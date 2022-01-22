聯合徵才派出手語翻譯師 暖心媒合聽障者求職
雲嘉南分署嘉義就業中心昨天上午舉辦聯合徵才，當中有3位聽障求職者，嘉義就業中心安排手語翻譯老師順利讓3人參加面試，雖然工作媒合還不一定有結果，但是就業中心與手語老師的熱忱已讓3人十分窩心。
嘉義就業中心表示，昨天有43名民眾參加徵才活動，不一樣的是當中有3位處在寂靜世界的聽障求職者，為因應這些特殊狀況，就業中心已做好安排手語翻譯師協助他們。
嘉義就業中心表示，手語老師李信賢投入手語翻譯工作12年，目前每月最後一周的星期三上午都會在嘉義就業中心服務，已經協助過很多位聽障的朋友，而昨天卻特別為了3位聽障朋友一起參與這場徵才活動，老師認真地與聽障朋友努力的面試前溝通或試後關心，讓人感到安心。
李信賢說，如果能順利幫助他們就業，除了讓求職者溝通無礙之外，自己也會覺得很有成就感。
3人當中的蔣小姐應徵大樓清潔員，她的前份工作任職9年，但因疫情影響而更換工作，這次面試過程中都透過李老師的協助，雖然她聽不見聲音，可是面試表現很積極，讓廠商知道她的工作經驗、優點和工作需求；她告訴廠商，隨時可以上班也能配合公司交辦的工作，而廠商的用人需求也透過手語傳達給她，她提出的問題與需求廠商也會帶回討論，這讓蔣小姐感到暖心，也備感重視。面試後她感謝李老師之外也感謝就業中心有提供這樣的就業資源服務。
嘉義就業中心表示，廠商如果進用聽障朋友，在初任職時的溝通上其實也不必感到擔心，因為雲嘉南分署有2個計畫是提供給廠商與聽障者溝通的管道，可以到中心協助申請或直接到縣市政府申請「職務再設計計畫」或「手舞心語」，讓廠商和聽障朋友在工作上的溝通沒有障礙，雙方也更有工作保障。
嘉義就業中心主任劉達源表示，中心提供求職者眾多資源，例如手語翻譯、就業諮詢、各項就業計畫、職業興趣或職涯心智牌卡測驗等，有特殊需求的民眾都能提早預約，也歡迎來電洽詢05-2240656，而今天的徵才活動增添了溫暖且積極求職的氛圍，絕對也會讓其他求職者更有求職動力。
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