快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

學測自然／重素養考生喊容易 疫情燒RNA疫苗入題

職場新員工分兩類「想跟誰共事？」 眾人答案一致：比較輕鬆

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分析職場新進員工通常分成兩類，並詢問大家比較想跟誰共事。圖／聯合報系資料照片
有網友分析職場新進員工通常分成兩類，並詢問大家比較想跟誰共事。圖／聯合報系資料照片

什麼樣的員工在職場上比較受歡迎？有網友就在PTT提到最近是跳槽旺季，當新員工進公司後通常會分為兩種人，一種是學習能力強卻冷淡，另一種則是能力不強卻很努力學習並發問，他好奇大家會比較希望跟哪一種人共事？

原PO以「在職場上比較喜歡哪一種新進同仁」為題寫道，職場上通常會分成兩種類型的人，一種是學習能力和工作能力都不錯，工作內容教過一次就學會，但平常不太聊天，開口閉口都是工作內容，與其他人之間彷彿有了一層隔閡，下了班就好像不認識似的。

另一種人則是相反，學習能力、記憶力比較不強，有時一些作業流程得做過兩三次才會記住，還沒搞懂前會不斷地問問題，但是態度都很好，平時也會和同仁聊天、開玩笑，感覺讓人很親切。對此，原PO好奇想知道，如果要選新進同事的話，大家比較希望和哪一種人一起共事呢？

兩種人都有人力挺，但多數人選擇第一種，「A，趕快做完趕快下班」、「當然是A，合作起來比較輕鬆」、「A啊，我是來上班的不是來聊天的」、「現在的同事就是屬於B的那一種，跟他當好朋友很開心，但是工作能力就是一直不太好，一樣的工作還是常常出錯，都說是『工作』了，那肯定要找能力不差的同事」、「A啊，不想勞心費神」、「A啦，B可能要你擦屁股」、「踏踏實實認真工作的人吧！會做事、不雷比較重要，聊天什麼的說穿了意義不大」。

不過也有少數人有不同看法，「會選B，又不是教不會，態度又好，上班心情也好」、「B，教兩三次就會也不算笨，工作氣氛好上班會比較愉快」、「其實大家選都選A但在職場就是B比較吃香，做人比做事重要太多了」、「B。跟A相處壓力很大，上班會不快樂」、「B啦，新人就刻意冷淡其實是個警訊，跟人相處不能只看一開始那幾週，接下來呢？你搞不好被A搞到想離職；B不知道就問，態度也很好，這才是好現象」。

職場

延伸閱讀

「明天補班」是補哪天？ 網說答案眾傻眼：原來只放到這！

PTT帳號被盜難追查？立委籲正視網路攻擊提升設備安全

學測特殊生易不由自主唱歌 台大設超大單人考場備戰

「華燈初上」第三季播出時間曝光 林心如公布正確答案

相關新聞

職場新員工分兩類「想跟誰共事？」 眾人答案一致：比較輕鬆

什麼樣的員工在職場上比較受歡迎？有網友就在PTT提到最近是跳槽旺季，當新員工進公司後通常會分為兩種人，一種是學習能力強卻冷淡，另一種則是能力不強卻很努力學習並發問，他好奇大家會比較希望跟哪一種人共事？

春節勞工出勤別讓權益睡著！中市府：應依法給薪給假

曆春節腳步將至，台中市勞工局長張大春今天說，依據勞動基準法規定，除夕及農曆春節（農曆正月初一至初三）為國定假日，雇主應依...

加班破100hr！工程師忙到沒空看薪資單 一攤開怒了

科技業工程師是人人稱羨的高薪工作，人力資源統計去年最高年薪職務為類比IC設計工程師平均144.1萬。不過，加班文化稀鬆平常，有一名工程師看到薪資單...

他怨同事速升主管卻是「薪水小偷」 過來人秒懂：聰明人

進入職場後繼續升遷是不少人的目標，雖然擁有更多薪水但壓力和責任也更大。一名網友抱怨比自己早幾個月進公司的同事是個名符其實的「薪水小偷」，但卻比他還早升遷，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

台灣大車隊搶進居家服務 生活大管家擴大徵才

台灣大車隊搶進居家服務生活大管家擴大徵才，台灣大車隊集團旗下關係企業生活大管家，擴大招募菁英管家，時薪上看460元，業界最高...

考量通膨、員工辛勞 SOGO今年調薪4%

疫情重挫百貨業，SOGO百貨從2020年起已連續2年沒有調薪，不過，董事長黃晴雯今天說，考量通膨並體恤員工辛勞，今年將調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。