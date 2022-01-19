加班破100hr！工程師忙到沒空看薪資單 一攤開怒了

科技業工程師是人人稱羨的高薪工作，人力資源統計去年最高年薪職務為類比IC設計工程師平均144.1萬。不過，加班文化稀鬆平常，有一名工程師忙到沒空看薪資單，一看不得了，當月加班時數破100小時，合計底薪卻不到5萬元，讓他決定「領完年終直接離開」。

該名工程師在「Dcard」工作版以「這公司還真棒啊」為題發文表示，自己大學一畢業就踏進公司，雖然薪水比大學實習還低，但因為與同事相處融洽，以為等試用期過後薪水就會調整，就這樣做了一年，「之前都忙於加班，沒看自己的薪資條，直到上個月我加超多，所以就想說看看我的薪資條」。

一名工程師曬出薪資單，當月加班時數破100小時，合計底薪卻不到5萬元。 圖擷自 Dcard

不料仔細一看直接心死，加班時數總計111小時，加班費共20744元，月薪合計49814元。工程師忍不住抱怨，「我這樣每天加班沒有自己的生活，沒加班有時候還被靠腰，然後領這種薪水」，還遇到主管搞事，機器壞掉不會修指定他處理，「我就請問你到底我是作業員還是工程師，如果我是工程師我薪水為何還這麼低」，索性決定領完年終直接離職。

眼尖網友點出「你們加班時數超標了」，相關職業網友也說自己薪水4萬，加到滿大概1萬元而已，並勸「你計算機算一下就知道，即使都按照勞基法，加班是老闆賺，不是你賺到」、「你想太多了，公司沒有你一樣找得到人修」，但也有人認為「看人家移工多努力一個月六萬，台灣人都不願意加班」、「輕鬆等下班24k、每日上12小時50k，看個人選擇」。