快訊

新店隨機背後刺死騎士案 二審死刑改無期徒刑

新竹疫情擴大？ 與確診者「台西鵝肉」用餐同桌染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他怨同事速升主管卻是「薪水小偷」 過來人秒懂：聰明人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨比自己早幾個月進公司的同事是個名符其實的「薪水小偷」，但卻比他還早升遷，令他相當傻眼。圖／ingimage
一名網友抱怨比自己早幾個月進公司的同事是個名符其實的「薪水小偷」，但卻比他還早升遷，令他相當傻眼。圖／ingimage

進入職場後繼續升遷是不少人的目標，雖然擁有更多薪水但壓力和責任也更大。一名網友抱怨比自己早幾個月進公司的同事是個名符其實的「薪水小偷」，但卻比他還早升遷，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」工作版以「爽爽升主管的同事」為題發文，有一個早他幾個月進公司的同事，每天上班都睡過頭然後就跟主管報「居家上班」，但卻比他還早升遷，令他不禁直呼，「真的會氣死」，該同事常常找不到人，但主管在line群一發話就會秒回訊息，「真的是名符其實的薪水小偷」，不過，他也表示，該同事前期的確挺照顧自己的，「什麼時候可以偷懶，他最清楚」，此文一出，引起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「你打了一整篇都知道人家升上去的原因了，你還不跟上？誰聰明誰笨？」、「這種人才是最厲害的…老闆其實也不笨，他們都看在眼裡，只是升他上去肯定有某部分的理由，只能說職場如戰場了」、「他能升上去肯定有啥過人之處，別太難過了，拍拍」、「多學著點，這才是聰明人」、「社交能力好的人，真的吃香」、「他一定在只有主管看到的地方做很多啦，你也可以學他啊」、「出社會之前就聽過我們學長說，在外面會做人比會做事重要」。

有網友則分享自身觀察的職場現象，「在台灣，進職場要對主管拍對馬屁、迎合他們講好聽話，偷懶要在主管看不到的地方，適時的要裝笨、裝傻，不要覺得這樣做很白癡，在這個社會的職場上，會做人比做事更重要」、「太正直的人其實不太好管理，有時候被升的人反而是因為他沒有過人之處，因為推薦他的人知道，他的本事就只能到哪，而不會搶到自己的飯碗，出事也有墊背」、「升上去是要會做壞人的人，會壓榨會獲利的，誰會找會抱怨的，以上是一般公司的正常現象」。

職場 薪水

延伸閱讀

沒人想當組長被罵「不知上進」 他曝：月薪多5千但出事賠28萬

他怨7年「業績達標」遭無預警資遣 網看理由嘆：業務不是這樣做的

近9成上班族不滿薪資 合理薪資與現實差距哪個世代最大？

周休3日！英國30間公司未來半年將實驗「一周工作4天」

相關新聞

他怨同事速升主管卻是「薪水小偷」 過來人秒懂：聰明人

進入職場後繼續升遷是不少人的目標，雖然擁有更多薪水但壓力和責任也更大。一名網友抱怨比自己早幾個月進公司的同事是個名符其實的「薪水小偷」，但卻比他還早升遷，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

台灣大車隊搶進居家服務 生活大管家擴大徵才

台灣大車隊搶進居家服務生活大管家擴大徵才，台灣大車隊集團旗下關係企業生活大管家，擴大招募菁英管家，時薪上看460元，業界最高...

考量通膨、員工辛勞 SOGO今年調薪4%

疫情重挫百貨業，SOGO百貨從2020年起已連續2年沒有調薪，不過，董事長黃晴雯今天說，考量通膨並體恤員工辛勞，今年將調...

勤業眾信宣布調薪 基層加薪逾10%盼拋磚引玉

勤業眾信聯合會計師事務所今天宣布全面推動「Well-being人才政策」，並為全體員工有感加薪，調幅優於軍公教加薪4%，...

生活大管家擴大招募菁英管家 時薪上看460元

台灣大車隊（2640）集團旗下關係企業生活大管家，擴大招募菁英管家，時薪上看460元，業界最高。依據勞動部薪資調查統計，...

外籍看護110年月均薪約2萬 每日工時約10小時

勞動部調查，外籍家庭看護工去年薪資每月平均為新台幣2萬209元，較109年增291元；每日實際工作時間平均約10小時；另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。