他問應該拿完年終就辭職嗎？網友：領到後馬上提辭呈

辛苦工作一整年，到了歲末年終之際最期待的就是發年終獎金了，不少人領到錢後都想好好犒賞自己一番，不過有一名網友在臉書上貼出一張公告，某家上市公司宣布新的一年起，凡請假者將減發年終獎金，公告一出引發不少討論，有懂法律的鄉民表示雖然不近人情但不違法。

2022-01-14 13:55