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他問應該拿完年終就辭職嗎？網友：領到後馬上提辭呈

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，身邊的同事、前輩打算領完年終就辭職，甚至有人直接裸辭，問道「有沒有人也是領完年終就要離職的？」 圖／ingimage
一名網友提及，身邊的同事、前輩打算領完年終就辭職，甚至有人直接裸辭，問道「有沒有人也是領完年終就要離職的？」 圖／ingimage

農曆新年即將來臨，許多公司會派發年終獎金，也有人拿完後就離職。一名網友提及，在考慮應該裸辭還是先找一份工作再辭職，問道「有沒有人也是領完年終就要離職的？」引起網友討論。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，目前在網路公司當了工程師兩年，身邊的同事、前輩打算領完年終就辭職，甚至有人直接裸辭。原PO煩惱表示，已經撐了兩年，不知道應該裸辭，還是先找一份工作再辭職。

許多網友回覆「這種狀況超多的吧，所以年後職缺都超多的」、「我打算一領到年終隔天提」、「今天已領，今天也有尾牙，所以下禮拜一提」、「領到年終的那一刻馬上提離職」。

不過，也有網友表示，「裸辭啊，我第一份工作做了三年，薪水都沒調過，直接裸辭，回老家當自耕農，後來透過獵人頭去另一間同性質的公司，年薪調超過兩倍」、「12月時忍受不了就提了離職，結果主管自己說辛苦了一整年，不拿年終說不過去，就幫我壓領完年終，隔週幫送離職程序」。

離職 薪水 尾牙 年終獎金

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