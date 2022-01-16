非科技業不容易破百萬？ 網分享這幾個行業都有機會

現在科技業很夯，但不是人人都從事科技業，百萬年薪的工作仍有許多，日前一名網友就好奇，「非科技業的七年級生月薪多少？」他指出，很多朋友從事科技業、醫療業，年薪都破百萬，但他從事非科技業工作，月薪僅有6萬元，因此好奇「大家平均年薪」，有網友指出「高級業務、水電土木師傅、金融業工作」也有機會破百萬年薪。

一名網友在PTT發文表示，他身邊的朋友從事科技業、醫療業的人，年薪都破百萬，但他從事非科技業，擔任主管職，月薪只有6萬元，就算加上年終獎金，也距離年薪百萬有一段差距，因此他透露「同樣是七年級，我只有混成這樣，應該算是過得很不好的」，對此，他好奇「其他非科技業的網友們，大家平均薪資多少？」

對此，有網友分享「非科技業，年薪大概就70-90萬」、「81年的，非科技業，年薪78-90萬」、「7年級生，如果出社會就開始存台積電，存款至少都有300萬，」、「我年薪約70萬」、「我是79年出生，不到百萬＋1」，有網友則指出「高級業務、水電土木師傅、在官股銀行工作，也可以破百萬」。

不過，許多人安慰他「電子業是因人才集中在這塊，創造了不需要高學歷也能人人年薪破百萬的環境，重點在產業環境」、「自己能把自己照顧好不就好了嗎？比薪資成就不是很累嗎？本來每個人的起跑點與人生際遇就不同」。