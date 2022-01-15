新鮮人做不到3天秒離職 網友揭原因：不是草莓！

在職場中，偶爾會有人員流動，有些人會做滿三個月再辭職，有人則是不到三天就提離職，每個人考量之處不同，日前一位資深老鳥好奇，為什麼有些新人明明看起來大有可為，卻突然在第三天就說「不做了」，理由是工時長、加班多，或者不適應工作，他好奇為何會出現這種狀況？

一名網友在PTT發文表示，他觀察職場生態，發現很多新人都沒辦法做長久，儘管一開始做起來很順利，工作能力也不輸老鳥，但是會突然在第三天提離職，給的理由是「加班多、工時長、不習慣這種工作」等等，因此他好奇「大家是怎麼看待這件事的？」

對此，有網友分享「我還遇過中午休息吃飯就跑了的」、「你沒看過半小時就走的嗎？」、「三天算客氣了，有的早上來下午就不做了」，有人疑惑「可能是草莓？」。

但也有人指出，新人會秒提離職的原因，在於公司的前瞻性與未來發展，也有可能老鳥會欺負新人，或者工作職缺很爛，「他們提離職代表是屎缺」、「覺得學不了太多」、「新人就不輸老人，那這間公司對他還有什麼價值？」、「可能是另一間更好的公司突然通知錄取」、「就沒前途啊，三天就不輸老人不就表示沒技術？」、「你覺得人家草莓，人家覺得你奴」。