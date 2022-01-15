上班新規定「禁吃早餐、上廁所」？ 網友曝老闆背後動機

不少老闆為了避免員工偷懶，會訂下不少規範，但如果連上廁所都不行，就讓人感到不合理，日前一名網友表示，朋友從事餐飲業，有天公司突然公告「上班打卡後不能上廁所、吃早餐」，如果違反規定還會被懲處，因此他好奇問大家「這樣懲處員工有沒有違法？」

一名網友在「爆怨公社」指出，朋友上班的餐飲店突然貼出公告，要求他們「上班打卡後不能上廁所、吃早餐，打卡後就是要就工作定位，若有以上行為將有懲處！」讓他聽了十分傻眼，因此他好奇，上班打卡後，真的不能吃早餐跟上洗手間嗎？他也質疑「如果真的不行，公司這樣懲處員工有沒有違法」？

對此，眾網友認為「可以要求不吃早餐，但不能要求不上廁所」，有人直言「不能上廁所是每人都要發尿布嗎？」、「上廁所是必須的」、「不能上廁所有點硬，但吃早餐本來就不是上班時吃」、「早餐本就是上班前就要吃完，但禁上廁所就太沒人性」。

也有人指出，老闆會訂出這種規定，可能是有員工偷懶到太誇張，表示「大概是有人喜歡打卡上班後，才開始吃早餐然後慢吞吞上廁所吧？」、「我是餐飲業的老闆，一定是有老鼠屎整天混水摸魚，公司才會有這麼極端的規定，我就請過工時七小時可以跑七次廁所的，每天都這樣，很多好員工都是被勞工蟑螂害到福利越來越差」。