他質疑公司新公告「請假扣年終獎金」不合理 內行人：不違法

辛苦工作一整年，到了歲末年終之際最期待的就是發年終獎金了，不少人領到錢後都想好好犒賞自己一番，不過有一名網友在臉書上貼出一張公告，某家上市公司宣布新的一年起，凡請假者將減發年終獎金，公告一出引發不少討論，有懂法律的鄉民表示雖然不近人情但不違法。

從原PO在「報系知識家」貼出的公告可看到，這家上市公司宣布2022年1月起的獎金異動有六點：

(一)事假、公傷假、家庭照顧假，請假一天減發年終獎金0.5天。 (二)病假、生理假，請假兩天減發年終獎金0.5天（未滿兩天不予計算） (三)留職停薪、育嬰留職停薪，年終獎金按比例發放 (四)颱風天公司發佈全面加班時，未到班減發年終獎金2天 (五)曠職1天減發年終獎金3天 (六)公司發佈各部門全面加班時，無故不到班者，減發年終獎金1天

原PO說這並非他工作的公司，他只是幫忙上網發問，但看到這樣的政策也不免讓原PO質疑為何沒有董事長的簽名，而且公司公告這樣條例，如「強迫員工加班，不加班扣年終獎金」是合理的嗎？

公告引起眾人譁然，「獎金兩個字說明了一切，它不是薪水」、「別灰心！很多小公司連年終獎金都沒有」、「當你整年沒請假，年底還是會跟你說『公司沒賺錢，共體時艱』」、「如果覺得不合理，你多待一天都是痛苦…離職吧」、「有夠摳的公司」、「太硬了，拿年終獎金壓員工」。