快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

他質疑公司新公告「請假扣年終獎金」不合理 內行人：不違法

聯合新聞網 / 綜合報導
辛苦了一整年，許多人都期待能領到優渥的年終獎金。 路透
辛苦了一整年，許多人都期待能領到優渥的年終獎金。 路透

辛苦工作一整年，到了歲末年終之際最期待的就是發年終獎金了，不少人領到錢後都想好好犒賞自己一番，不過有一名網友在臉書上貼出一張公告，某家上市公司宣布新的一年起，凡請假者將減發年終獎金，公告一出引發不少討論，有懂法律的鄉民表示雖然不近人情但不違法。

從原PO在「報系知識家」貼出的公告可看到，這家上市公司宣布2022年1月起的獎金異動有六點：

(一)事假、公傷假、家庭照顧假，請假一天減發年終獎金0.5天。

(二)病假、生理假，請假兩天減發年終獎金0.5天（未滿兩天不予計算）

(三)留職停薪、育嬰留職停薪，年終獎金按比例發放

(四)颱風天公司發佈全面加班時，未到班減發年終獎金2天

(五)曠職1天減發年終獎金3天

(六)公司發佈各部門全面加班時，無故不到班者，減發年終獎金1天

原PO說這並非他工作的公司，他只是幫忙上網發問，但看到這樣的政策也不免讓原PO質疑為何沒有董事長的簽名，而且公司公告這樣條例，如「強迫員工加班，不加班扣年終獎金」是合理的嗎？

公告引起眾人譁然，「獎金兩個字說明了一切，它不是薪水」、「別灰心！很多小公司連年終獎金都沒有」、「當你整年沒請假，年底還是會跟你說『公司沒賺錢，共體時艱』」、「如果覺得不合理，你多待一天都是痛苦…離職吧」、「有夠摳的公司」、「太硬了，拿年終獎金壓員工」。

有懂法條的網友提出解釋，「法令並沒規定一定要給年終獎金，除非公司在跟你簽勞動契約時，契約上有特別註明薪資包含幾個月的年終獎金」、「如果勞動契約有約定13或14個月的薪資，其中1～2個月是用獎金發放，這樣年終獎金視同薪資一部分，是不能扣的；如果契約只有月薪，亦即一年就是12個月薪資，獎金發放就算獎勵的部分，資方有權決定如何發放」、「年終獎金是恩惠性給與，本來就可以立規則扣除的啊」、「沒問題喔，因為勞基法裡面年終獎金不是薪資，就算不發也不違法」。

一名網友在臉書貼出一張某公司的公告，新的一年將實施請假扣年終獎金的政策。 圖／翻攝自「報系知識家」
一名網友在臉書貼出一張某公司的公告，新的一年將實施請假扣年終獎金的政策。 圖／翻攝自「報系知識家」

年終獎金

延伸閱讀

婆婆要求「年終上繳一半」嚇壞媳婦！媳婦該給孝親費嗎？不想給怎麼辦？

長榮另發獎金感謝海勤人員 「李船長」證實已入帳：滿意且心懷感激

年終獎金受注目 長榮、陽明海運員工分享工作心得

越南輿論與現狀不挺罷工 寶成爭年終落幕已復工

相關新聞

近9成上班族不滿薪資 合理薪資與現實差距哪個世代最大？

去年韓劇「魷魚遊戲」描繪社會底層奮力求生，寫實題材引發大眾熱議共鳴，身處職場的不同世代上班族尤其有感，1111人力銀行針...

基本工資連六漲 八成四大學生計畫寒假打工創14年新高

雖然即將過年，不過對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌學費、生活費，甚至在疫情年得幫忙分擔家計，急需寒假與春節...

他質疑公司新公告「請假扣年終獎金」不合理 內行人：不違法

辛苦工作一整年，到了歲末年終之際最期待的就是發年終獎金了，不少人領到錢後都想好好犒賞自己一番，不過有一名網友在臉書上貼出一張公告，某家上市公司宣布新的一年起，凡請假者將減發年終獎金，公告一出引發不少討論，有懂法律的鄉民表示雖然不近人情但不違法。

疫情改變工作型態 居家辦公在台灣為何不盛行？

國外不少調查指出，即使疫情趨緩，員工仍想保留一定比例的天數在家工作，無法接受回到過去「每週五日進辦公室」的生活。

他工作17年年終砍到剩2500元嘆「怎麼過年？」 網：都很慘

因疫情影響，不少公司的尾牙取消或改為線上、年終獎金也減少，一名39歲的網友工作17年了，但今年年終卻只有2500元，令他相當灰心，認為這一年是人生當中最慘的一年，於是想問問，「39歲這一年真的都很慘嗎？」，引起不少網友熱議。

不懂友放棄「年薪加20萬」的工作 內行曝細節：正常

不少人在農曆年後會開始考慮轉職，因此在年前就開始觀望新工作，希望能跳槽到更好的公司。對此便有一位網友分享，自己的好朋友拿到新offer，且待遇比起現在工作的年薪多了20萬台幣，但需要偶爾出差飛到美國、中國，而沒想到朋友卻打算放棄這個機會，讓原PO非常不解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。