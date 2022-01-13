他工作17年年終砍到剩2500元嘆「怎麼過年？」 網：都很慘

因疫情影響，不少公司的尾牙取消或改為線上、年終獎金也減少，一名39歲的網友工作17年了，但今年年終卻只有2500元，令他相當灰心，認為這一年是人生當中最慘的一年，於是想問問，「39歲這一年真的都很慘嗎？」，引起不少網友熱議。

一名網友在「匿名公社」發文，他從23歲開始工作到現在已17年了，去年年終有12萬但今年卻只有2500元，疫情或許影響很大，「但是39歲這一年事情為何麼這麼多？」，官司、工作、感情及健康全都出了問題，身邊的同學也有3個人中風，認為這是人生中最慘的一年，不禁令他直呼，「快過年了，年終只有2500元要怎麼過？」，也想問問，39歲這一年是否都很慘，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「應該不是遇39慘…是今年大部份的人，都很慘」、「人生總是會有不如意的時候，別想太多了」、「關關難過關關過，會好的」、「我慘了39年…應該可以安慰到你」、「我一直都很慘，我也習慣了，改變一下心態內心才不會苦」、「信這些的話，你日子都不用過了」、「往好的方向想，最起碼你還有工作，明年年終還是有機會回到12萬的水準」、「我也差不多！17年職場第一次沒有年終…感覺好空虛與難過」、「一切都是框架而已，例如可以問問老外，所謂的逢369在他們國家有沒有差別」。

不過，有網友則分享自己逢9的經歷，「好像是耶，我也39歲出了一場大車禍，進而發現身體有顆腫瘤，接連幾場手術，再來母親病逝，父親病倒隔年就走了，要44~46歲運就反轉直上了，你加油吧」、「逢9必衰的概念嗎？」、「我去年29就過不好」、「我39歲時家裡也走了2個人，工作部門也被合併，然後被丟到新部門，家人從那時候開始也身體不好，每年都要去醫院住個10來天啊」、「我以前就知道這個說法，雖然不想要怪力亂神，但好像真的有這麽回事，不過凡事總是勇敢面對就好了」。