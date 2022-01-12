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不懂友放棄「年薪加20萬」的工作 內行曝細節：正常

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在農曆年後會開始考慮轉職，因此在年前就開始觀望新工作，希望能跳槽到更好的公司。 圖／ingimage
不少人在農曆年後會開始考慮轉職，因此在年前就開始觀望新工作，希望能跳槽到更好的公司。 圖／ingimage

不少人在農曆年後會開始考慮轉職，因此在年前就開始觀望新工作，希望能跳槽到更好的公司。對此便有一位網友分享，自己的好朋友拿到新offer，且待遇比起現在工作的年薪多了20萬台幣，但需要偶爾出差飛到美國、中國，而沒想到朋友卻打算放棄這個機會，讓原PO非常不解。

原PO在PTT上以「朋友要放棄年薪+20萬的機會」為題分享，在某天的聚餐中朋友提到，他拿到了全新的offer，年薪比起現在可以多20萬台幣，不過每週1至2次早上7點就得開會，偶爾還要配合到美國或中國出差，可能會有需要適應時差的問題，且也需要配合同事、廠商的時差工作，而內容則是類似整理量產或穩定後台機器。

相對的，朋友現在的工作卻能每天穩定上下班，也不需要出差。原PO更透露，當天聚會有一半的同學覺得錢比較重要，另一半同學則是覺得不用跑來跑去適應時差比較舒適，便讓他好奇疑惑「如果是大家會怎麼選，年薪+20萬，大概現職3年的差距」。

此文一出，便有許多網友紛紛認同應該拒絕該份新職缺，「你這個才加20萬，還要出差+時差會議，是我也不會去」、「+20換時差確實不優阿 至少+40才會考慮吧」、「整天出差光用聽的就會被歸類為屎缺了」、「一個月多不到兩萬，但事情多一堆，要是我也不幹」。

此外，也有不少網友建議，「20萬不是重點，重點是發展性，要看公司對未來職涯的發展性」、「最少要+30%才值得」、「+20確實是有點少，但就看是不是很好的跳板，在舒適圈待久，損失的不只是這20，損失的是發展」。

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