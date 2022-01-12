她一年「狂存100萬」 職業曝光網感嘆：犧牲蠻多的

不少人出社會後會把存「第一桶金」當成目標，一名女網友表示，她很努力的工作及存錢，一天餐費只有200元，全部花費都降到最低，終於在一年內存了「100萬」，於是她想問問網友們，「100萬可以做什麼投資理財？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，她今年26歲，很努力地工作和存錢，很節制地一天只吃200元，將全部花費降到最低，也努力克制自己盡量避免社交，在一年內就「存了100萬」，她表示自己的工作內容是沒什麼年輕人在做的行業，沒有住宿和交通費，只會花到吃飯費和一點生活雜支，但得24小時待命，EQ要很好，平均一天收入約2800元，且要處理一堆脾氣古怪的人，於是她想問問，「100萬可以做點什麼投資理財？」，引起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「好厲害」、「以前看著薪資會很有成就感，時間久了不知道活著意義在哪，出社會多年有了錢沒了朋友，看大家出遊打卡蠻羨慕的」、「恭喜妳，不過這樣不會失去了賺錢的意義嗎？錢就是要拿來花才有意義」、「我覺得你為了存100萬犧牲蠻多的，畢竟時間都用在最年輕的時候」、「只剩工作沒生活，錢是為了提升生活，感覺有點本末倒置」。

有網友給原po投資的建議，「一定要付出時間，去看書做功課」、「長期投資，讓時間複利」、「郵局超過一百萬的金額就不計息了喔，建議可以先把錢搬去其他銀行的高利活存帳戶」、「金融股或ETF都可以，不會大起大落，適合保守的人，放銀行只是讓銀行賺更多錢」、「買儲蓄險！」。

有網友則推測原po的職業，「我猜是軍警消防相關吧，畢竟住不用錢，也沒交通費」、「我猜你工作是監所管理員」、「殯葬業吧，24小時待命」，原po則回應，她的工作是看護。