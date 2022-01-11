注意！徵才「號召熱血青年」涉年齡歧視 直接罰30萬元

勞動部表示，「就業服務法」明定禁止年齡就業歧視，「中高齡者及高齡者就業促進法」也訂有年齡歧視禁止專章，禁止雇主因年齡因素歧視求職或受僱的中高齡者及高齡者，事業單位只要觸法，就開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布單位名稱、姓名。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，「就業年齡歧視」是指求職人或受僱者因為年齡因素，在招聘過程或僱用上受到不公平或不同的差別待遇，就業年齡歧視可能出現在招募廣告、進用分發、考績升遷、教育訓練、薪資給付或解僱等事項上，給予差別待遇。

他舉例，去年2月台南東光國小在學校網頁召募廚工，限定年齡須在60歲以下，有求職者覺得不公，因此向台南市政府提出申訴，台南市府也確認學校違法，理由是適合廚工工作與否要看的是能力，無關乎年紀，當時台南市府考量法令上路不久，減輕處理，只對學校開罰10萬元。

另一個例子是，109年曾有科技公司在徵才網站上寫明「號召熱血青年軍加入」，客觀上限縮了特定年齡層的就業機會，最後該事業單位也遭裁罰30萬元。

不過，黃維琛指出，有4個類型可算例外，第一種是基於職務需求或特性對年齡做特定限制，比如拍戲要找童星；第二個薪資給付上，如果是依年資、獎懲、績效等或其他非年齡因素晉級，也不構成年齡歧視；第三是依其他法規規定任用或限制，比如保全業法規定任用人員的年齡限制，或者職業駕駛執照有年齡上限，也不算就業歧視，第四是依照中高齡及高齡者就業促進專法，給予中高齡及高齡勞工獎勵措施，也不算歧視。

勞動部進一步表示，求職人或受僱者如有遭受年齡就業歧視，可逕向工作所在地勞工行政主管機關提出申訴。雇主違反規定者，處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布其名稱、姓名。