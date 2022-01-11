快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

注意！徵才「號召熱血青年」涉年齡歧視 直接罰30萬元

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部表示，「就業服務法」明定禁止年齡就業歧視，事業單位只要觸法，就開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布單位名稱、姓名。圖／聯合報系資料照
勞動部表示，「就業服務法」明定禁止年齡就業歧視，事業單位只要觸法，就開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布單位名稱、姓名。圖／聯合報系資料照

勞動部表示，「就業服務法」明定禁止年齡就業歧視，「中高齡者及高齡者就業促進法」也訂有年齡歧視禁止專章，禁止雇主因年齡因素歧視求職或受僱的中高齡者及高齡者，事業單位只要觸法，就開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布單位名稱、姓名。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，「就業年齡歧視」是指求職人或受僱者因為年齡因素，在招聘過程或僱用上受到不公平或不同的差別待遇，就業年齡歧視可能出現在招募廣告、進用分發、考績升遷、教育訓練、薪資給付或解僱等事項上，給予差別待遇。

他舉例，去年2月台南東光國小在學校網頁召募廚工，限定年齡須在60歲以下，有求職者覺得不公，因此向台南市政府提出申訴，台南市府也確認學校違法，理由是適合廚工工作與否要看的是能力，無關乎年紀，當時台南市府考量法令上路不久，減輕處理，只對學校開罰10萬元。

另一個例子是，109年曾有科技公司在徵才網站上寫明「號召熱血青年軍加入」，客觀上限縮了特定年齡層的就業機會，最後該事業單位也遭裁罰30萬元。

不過，黃維琛指出，有4個類型可算例外，第一種是基於職務需求或特性對年齡做特定限制，比如拍戲要找童星；第二個薪資給付上，如果是依年資、獎懲、績效等或其他非年齡因素晉級，也不構成年齡歧視；第三是依其他法規規定任用或限制，比如保全業法規定任用人員的年齡限制，或者職業駕駛執照有年齡上限，也不算就業歧視，第四是依照中高齡及高齡者就業促進專法，給予中高齡及高齡勞工獎勵措施，也不算歧視。

勞動部進一步表示，求職人或受僱者如有遭受年齡就業歧視，可逕向工作所在地勞工行政主管機關提出申訴。雇主違反規定者，處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布其名稱、姓名。

求職 勞動部

延伸閱讀

徵才廣告號召熱血青年 勞動部：涉及年齡歧視

第6波疫情來勢洶洶 日本擬大規模施打追加劑

移工永久居留權 勞動部納中階技術人力方案討論

無薪假終於降回萬人以下 勞動部：不排除下期回升

相關新聞

注意！徵才「號召熱血青年」涉年齡歧視 直接罰30萬元

勞動部表示，「就業服務法」明定禁止年齡就業歧視，「中高齡者及高齡者就業促進法」也訂有年齡歧視禁止專章，禁止雇主因年齡因素...

徵才廣告號召熱血青年 勞動部：涉及年齡歧視

有一科技大廠曾在人力銀行刊出徵才廣告，廣告中寫明「號召熱血青年軍加入」，後遭民眾申訴，最後經勞動部訴願會認定涉及年齡歧視...

老闆換保時捷買千萬透天別墅 取消尾牙抽獎連年終都被砍

辛苦工作了一整年，最能安慰自己與堅持工作的動力的應該就是公司尾牙與年終獎金了。近日有一名網友表示，女友辛苦工作一整年，甚至免費加班，等到的卻是老闆減少年終獎金，連尾牙抽獎都被取消。

機場疫情升溫 桃園多場春節前徵才研習停辦、延辦

桃園市疫情升溫，市府日前宣布大型活動延後或縮小規模，市府就業職訓服務處原預計於春節前辦理多場徵才活動，稍早宣布5場中有3...

年後轉職五成六想到國外就業 海漂族最愛地區改這裡了

主計總處數據顯示，2020年國人赴海外工作，僅剩50.1萬人，比2019年大減23.8萬人，年後有意願當「海漂族」的比例...

【影音】神將面師／破除有色眼光枷鎖 傳承臉譜技藝

在台灣信仰中，八家將代表捉拿罪犯、懲奸除惡的將神，祂們別具意義的臉譜，是由專業的「面師」繪製，能夠凸顯正氣凜然、剛正不阿的形象。但面師的工作，由於忌諱女性經血，因此在信仰鼎盛的民國70、80年代是不收女性的，不過台南白龍庵如良應興堂，收下了第一位年僅20多歲的李祐玫為女徒弟，突破了160年來的傳統。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。