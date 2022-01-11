老闆換保時捷買千萬透天別墅 取消尾牙抽獎連年終都被砍

辛苦工作了一整年，最能安慰自己與堅持工作的動力的應該就是公司尾牙與年終獎金了。近日有一名網友表示，女友辛苦工作一整年，甚至免費加班，等到的卻是老闆減少年終獎金，連尾牙抽獎都被取消。

原PO在爆怨公社發文表示，女友的老闆不只在今年換了台保時捷，更在兩個月前買一棟三千多萬透天別墅，眼看過年將近，女友滿心歡喜說「老闆今年花錢這麼豪氣，而且每天幾乎都要加班，一定是今年公司業務不錯吧？年終獎金有機會拿到比往年還多，這一年免費加班數百小時也有回報了。」

沒想到老闆開會表示「公司幾乎都在賠錢，不僅尾牙抽獎取消，一併也要減少年終獎金。」

隨後不少網友紛紛表示「還真的待過這種公司」、「有過老闆的應該都有這種經驗」，此外，也有網友勸原PO女友「免費加班數百小時⋯還不快離開這家公司？」

也有網友分享自身經歷「原來老闆都是這樣，我們公司也是一樣，老闆買車又買房，然後說，公司都沒賺錢，錢是他另個副業賺來的，真沒說服力」、「這就跟我廠商一樣，過年前共體時艱，過年後老闆換BMW！我都笑他們師傅，你有看到你們的年終停在那！！」

網友也安慰原PO女友「別怕，下一集老闆就會被砍腳了（電影梗）」。