外勞月薪6萬2 網友讚嘆：國人拚命工作還是買不起台灣房

台灣擁有不少外籍移工，成為國內市場勞動力人口之一。一名網友提及，台灣的外籍移工月薪破6萬，直言「比一堆台灣人還高」，引起網友熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」貼上一張疑似外籍移工的薪水表，並指出外籍移工的月薪高達6萬2，直言「太厲害了吧…比一堆台灣人還高，他們的薪水都已經打贏台灣本地人了」。原PO也疑問，為什麼外籍移工的薪水會比本國人還要高？難道是外籍勞工比較有生產力？

許多網友回應，「多加班33小時啊」、「人家能吃苦啊」、「外勞肯幹，台灣人不肯幹啊」、「本國勞工不做的，外籍都很願意做」、「台灣一堆廢人好吃懶做啊」、「夠拚，沒什麼好酸的」、「他們回國就好過很多，所以現在都拚命」、「人家願意付出，本應該拿到合理的報酬」、「沒有不景氣只有不爭氣，台灣人自己檢討」。

不過，也有網友認為，雖然拚命工作可以賺得比較多，但很傷身，「就賣命仔啊，工安事故」、「人家工時多長，做的事多累」、「現代奴隸有什麼好羨慕的」、「這種操法能做幾年？十年就倒了吧，然後錢全部拿去做復健」。

其他網友則指出，儘管賣命工作，台灣物價還是太高，「還是買不起台灣房有差嗎？」、「台灣房價太高了」、「然後呢？他拚十年可以回鄉買房，我拚了能幹嘛？」、「他們就是拚幾年趕快回家蓋房子阿，台灣房價根本不可能」。