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打工族請假去面試 一句話被老闆識破 網笑：真老實
臨近農曆新年，不少打工族想轉職加薪，但「裸辭」工作始終需要勇氣，所以大部分人寧願邊做邊找工作，只好絞盡腦汁找藉口向上司請假。然而，網上有打工族表示自己不慎在對話中，被老闆發現自己請假去面試，更聽到後者說出了一個驚人真相：「你有沒有想過，我也許不只一間公司呢？」。
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文章授權轉載自《香港01》
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