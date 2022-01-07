勞動部今啟動春安勞檢 營造工地首日總共開罰471萬

年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，職災及過勞風險也相對升高，勞動部今天啟動為期40天的「111年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，預計至少勞檢3350家次，今年除鎖定營造工地、交通運輸，也首度加強對便利超商、餐飲、物流配送等夜間工作行業別檢查，而春安勞檢首日，光營造工地類別就開出總計471萬元的罰鍰。

勞動部職安署職業安全組組長李文進指出，今年春安期間，勞動檢查機構將針對大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗與夜間工作等高風險工作場所，及涉及公眾安全或業務異常忙碌的交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，至少實施勞動檢查3350家次，其中比較特別的是，首度將有夜間工作的行業別納入加強檢查重點，包括便利超商、物流配送、醫療保健服務業、餐旅業等。

李文進說，春安勞檢的檢查重點包括工作場所安全衛生設施與工時、休息、休假及適用例假彈性調整措施等，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞及夜間工作職場暴力預防相關規定，事業單位如違反勞基法部分，每項處2萬元至100萬元罰鍰，若違反職業安全衛生法，每項最高可處30萬元，如有立即發生危險者，將依法停工。

春安勞檢啟動首日，全國營造工地部分，總計勞檢23個工程，查到159項次違反，勒令35處停工，總計罰鍰金額471萬元，李文進說，主要違規內容包括高度2公尺以上場所作業未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，高差超過1.5公尺以上場所作業未設置使勞工安全上下的設備，以及未設置感電用漏電斷路器。

此外，李文進表示，因外送員接單疊單，容易為了趕路而發生車禍，職安署昨天也邀集了交通部、內政部警政署及3家主要美食平台業者研商外送員的交通安全問題，並請平台提出合理派單作為，平台預計下周提出因應方案。